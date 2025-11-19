Drugi trijumf Studenta u ABA 2: Đorđe Topolović srušio Podgoričane!

Student je upisao drugu pobjedu, a prvu na gostujućim terenima.

Izvor: Podgorica Bemax

Student m:tel ostvario je večeras drugu pobjedu u debitantskoj sezoni ABA 2 lige.

Nakon što su u drugom kolu, u dvorani "Nenad Baštinac", savladali šampiona iz 2022. godine Zlatibor (96:80), igrači Borisa Jokanovića su ove srijede uknjižili prvi gostujući trijumf, nadigravši u Podgorici istoimenog domaćina (63:73).

Nije djelovalo da će tako biti nakon prve dionice, koju su Crnogorci riješili razlikom od 11 poena (25:14). Ipak, uzvratili su "studenti" u drugom kvartalu, dopustivši domaćima da postignu samo osam poena. Sa druge strane, gosti su se u tom periodu zaustavili na 23, pa su pred drugo poluvrijeme bili četiri koraka ispred Podgoričana (33:37).

Izuzimajući nekoliko uvodnih minuta treće četvrtine, koje su protekle u rezultatskoj klackalici, prednost je konstantno bila na strani Studenta, kojeg je do trijumfa predvodio Đorđe Topolović sa 21 poenom i 9 skokova.

Drugi strijelac tima bio je Nikola Stanojević, koji se zaustavio na 14 poena, dok je Noa Farakan upisao jedan manje.

Nakon nepotpuna četiri kola, Student m:tel je na četvrtoj poziciji sa polovičnim učinkom, a naredne obaveze u ovom takmičenju čekaju ga 23. decembra, kada će biti gost Vršca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)