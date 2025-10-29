Trener Studenta presrećan poslije istorijske pobjede: "Nastupili smo bez 3 igrača, ali momci su odigrali sjajno!"

Boris Jokanović sumirao je meč sa osvajačem titule iz 2022. godine, koji su njegovi izabranici riješili ubjedljivim trijumfom (96:80).

SKK Student m:tel ostvario je protekle večeri prvu pobjedu u ABA 2 ligi.

Istorijski trijumf u drugorazrednom jadranskom takmičenju razvojni tim Igokee upisao je u duelu sa Zlatiborom, osvajačem ovog takmičenja iz 2022. godine, rezultatom 96:80. Sjajnu partiju uknjižio je centar Đorđe Topolović, koji je u pobjedi učestvovao sa 19 poena, 13 skokova i 5 asistencija, čime je zaslužio indeks korisnosti 30.

"Čestitam mojim momcima na zaista velikoj pobjedi. Mi smo najmlađa ekipa u ligi, prosjek godina ovih momaka je ispod 20. Nastupili smo bez tri nama veoma važna igrača, ali momci su odigrali sjajno, hrabro bez respekta i pokazali odličan karakter nakon loše treće četvrtine gdje smo dozvolili ekipi Zlatibora da dođe do prednosti od devet poena. Zahvalio bih se publici koja nam je dala ogromnu podršku, snagu i vjetar u leđa. Okrećemo se daljim obavezama u domaćem prvenstvu, očekuje nas meč u Mrkonjić Gradu što je za nas veoma važna utakmica. Još jednom čestitam mojim momcima na velikoj pobjedi", rekao je poslije meča trener Studenta Boris Jokanović, čiji su izabranici, nakon nepotpuna dva kola, na osmoj poziciji.

Poslije meča sa Mladosti iz Mrkonjić Grada u Ligi BiH, Student će sljedeće srijede, u trećem kolu ABA 2 lige, dočekati skopski MZT.







