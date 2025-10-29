logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Studenta presrećan poslije istorijske pobjede: "Nastupili smo bez 3 igrača, ali momci su odigrali sjajno!"

Trener Studenta presrećan poslije istorijske pobjede: "Nastupili smo bez 3 igrača, ali momci su odigrali sjajno!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Boris Jokanović sumirao je meč sa osvajačem titule iz 2022. godine, koji su njegovi izabranici riješili ubjedljivim trijumfom (96:80).

Student Zlatibor izjava Borisa Jokanovića Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

SKK Student m:tel ostvario je protekle večeri prvu pobjedu u ABA 2 ligi.

Istorijski trijumf u drugorazrednom jadranskom takmičenju razvojni tim Igokee upisao je u duelu sa Zlatiborom, osvajačem ovog takmičenja iz 2022. godine, rezultatom 96:80. Sjajnu partiju uknjižio je centar Đorđe Topolović, koji je u pobjedi učestvovao sa 19 poena, 13 skokova i 5 asistencija, čime je zaslužio indeks korisnosti 30.

"Čestitam mojim momcima na zaista velikoj pobjedi. Mi smo najmlađa ekipa u ligi, prosjek godina ovih momaka je ispod 20. Nastupili smo bez tri nama veoma važna igrača, ali momci su odigrali sjajno, hrabro bez respekta i pokazali odličan karakter nakon loše treće četvrtine gdje smo dozvolili ekipi Zlatibora da dođe do prednosti od devet poena. Zahvalio bih se publici koja nam je dala ogromnu podršku, snagu i vjetar u leđa. Okrećemo se daljim obavezama u domaćem prvenstvu, očekuje nas meč u Mrkonjić Gradu što je za nas veoma važna utakmica. Još jednom čestitam mojim momcima na velikoj pobjedi", rekao je poslije meča trener Studenta Boris Jokanović, čiji su izabranici, nakon nepotpuna dva kola, na osmoj poziciji.

Poslije meča sa Mladosti iz Mrkonjić Grada u Ligi BiH, Student će sljedeće srijede, u trećem kolu ABA 2 lige, dočekati skopski MZT.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Student-Igokea košarka ABA 2 treneri Boris Jokanović KK Zlatibor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC