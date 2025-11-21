Boban Marjanović se vraća u ABA ligu

Gorostasni srpski centar ponovo će igrati košarku u ABA ligi, za Iliriju.

Iskusni srpski centar Boban Marjanović (37) vratiće se košarci i zaigaće za slovenački klub Iliriju, u kojoj je generalni menadžer Saša Dončić. S obzirom na veliko Bobanovo prijateljstvo sa njegovim sinom, Lukom, sa kojim je bio i saigrač, ne iznenađuje to što nije mogao da odbije poziv da pojača debitanta na regionalnoj sceni.

Marjanović nije igrao od epizode u Kini u prvom dijelu ove godine. U Aziji je nosio dres Džedžjanga, u sezoni 2024/25, koju je počeo u Fenerbahčeu kod Šarunasa Jasikevičijusa.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i as Crvene zvezde na taj način vratiće se u ABA ligu poslije više od 10 godina, koliko je prošlo od kada je napustio crveno-bijele i započeo NBA karijeru. U međuvremenu je igrao za San Antonio, Detroit, Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston.

Kako stoji Ilirija u ABA ligi?

Slovenački klub Ilirija igra u kultnoj hali "Tivoli" u Ljubljani, nedavno je doveo reprezentativca Srbije Ognjena Jaramaza, a u ovom trenutku ima skor 2-4 i donjem je dijelu tabele Grupe B.

Trener je Stipe Modrić, a u ekipi je i bivše krilo Partizana Edo Murić.

Marjanović dugogodišnji prijatelj sa Dončićem

Od zajedničkih godina u Dalasu, 2019-2022, Boban Marjanović je razvio veliko prijateljstvo sa Lukom Dončićem, jednim od najboljih košarkaša svijeta već skoro deceniju. Njegov otac, Saša Dončić, bio je na početku karijere igrač Ilirije, kasnije je bio njen trener u godinama vrtoglavog uspona svog sina Luke (2015-2019), a sada je generalni menadžer ambicioznog tima.

