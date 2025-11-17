Sprema se novi otkaz u Evroligi: Pitanje je dana...

Kataš se vratio u Makabi prije tri godine, stigao do plej-ofa dva puta u Evroligi, a tri godine je bio i osvajač domaćeg šampionata.

Izvor: MN PRESS

Nakon trećine sezone u Evroligi, mogli bismo uskoro da vidimo i treći otkaz u elitnom takmičenju

Poslije Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde i Đoana Penjaroje na klupi Barselone, na udaru je i trener Makabija Oded Kataš.

Makabi je vjerovatno zaslužio daleko bolji plasman na osnovu igara, ali očigledno da je moral pao u posljednjih nekoliko utakmica poslije tijesno izgubljenih mečeva od kojih su mnogi bili praktično "dobijeni".

Prema informacijama portala "Vala", odnosno prema njihovom izvoru, situacija je nezdrava.

"Volimo Odeda ovdje, ali čini se da je nezdrava situacija. Čini se da je rastanak pitanje vremena", navodi njihov izvor.

Kataš se vratio u Makabi prije tri godine, stigao do plej-ofa dva puta u Evroligi, a tri godine je bio i osvajač domaćeg šampionata.