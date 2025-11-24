Bivši igrač Partizana otkazao Hrvatima

Džejlin Smit će propustiti prvi prozor kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo zbog povrede.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Reprezentacija Hrvatske započinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali na raspolaganju neće imati jednog od najefikasnijih igrača u timu. Bivši košarkaš Partizana Džajlin Smit otkazao je dolazak u nacionalni tim zbog povrede.

Selektor Tomislav Mijatović neće moći da računa na naturalizovano pojačanje u timu, s obzirom na to da je Džejlen Smit zbog povrede morao da otkaže dolazak. Sada će reprezentacija Hrvatske bez njega morati da odigra dva duela, najprije protiv Kipra u Osijeku u petak, a onda će u ponedjeljak protiv Izraela igrati u Rigi.

Hrvatska se nalazi u grupi E sa Kiprom, Njemačkom i Izraelom, a ekipe koje obezbede plasman ukrstiće se na tri najbolja tima iz grupe Letonije, Poljske, Austrije i Holandije.

Na spisku reprezentacije Hrvatske nalaze se: Roko Badžim (Merkezefendi), Luka Božić (Granada), Danko Branković (Breogan), Mateo Drežnjak (SC Derby), Goran Filipović (Estudiantes), Mario Hezonja (Real Madrid), Mate Kalajžić (Zabok), Dominik Mavra (Breogan), Toni Nakić (Mursija), Roko Prkačin (Nanter), Krešimir Radovčić (Cibona), Majkl Ružić (Huventud) i David Škara (Cedevita Olimpija).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!