logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši igrač Partizana otkazao Hrvatima

Bivši igrač Partizana otkazao Hrvatima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džejlin Smit će propustiti prvi prozor kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo zbog povrede.

Džejlin Smit ne igra za Hrvatsku Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Reprezentacija Hrvatske započinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali na raspolaganju neće imati jednog od najefikasnijih igrača u timu. Bivši košarkaš Partizana Džajlin Smit otkazao je dolazak u nacionalni tim zbog povrede.

Selektor Tomislav Mijatović neće moći da računa na naturalizovano pojačanje u timu, s obzirom na to da je Džejlen Smit zbog povrede morao da otkaže dolazak. Sada će reprezentacija Hrvatske bez njega morati da odigra dva duela, najprije protiv Kipra u Osijeku u petak, a onda će u ponedjeljak protiv Izraela igrati u Rigi.

Hrvatska se nalazi u grupi E sa Kiprom, Njemačkom i Izraelom, a ekipe koje obezbede plasman ukrstiće se na tri najbolja tima iz grupe Letonije, Poljske, Austrije i Holandije.

Na spisku reprezentacije Hrvatske nalaze se: Roko Badžim (Merkezefendi), Luka Božić (Granada), Danko Branković (Breogan), Mateo Drežnjak (SC Derby), Goran Filipović (Estudiantes), Mario Hezonja (Real Madrid), Mate Kalajžić (Zabok), Dominik Mavra (Breogan), Toni Nakić (Mursija), Roko Prkačin (Nanter), Krešimir Radovčić (Cibona), Majkl Ružić (Huventud) i David Škara (Cedevita Olimpija).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džejlin Smit Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC