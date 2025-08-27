"Nismo zbog toga sišli s postolja, griješite": Hrvati ne mogu da se dogovore oko Tuđmana i skandala u Atini

Poslije mnogo godina pojavila se nova teorija zašto su Hrvati sišli sa postolja u Atini 1995. godine na Eurobasketu. Sada tvrde da nije do Tuđmana.

Košarkaška reprezentacija Srbije pokušaće da osvoji zlatnu medalju na Eurobasketu 2025, četvrtu u istoriji, a sve je počelo 1995. godine u Atini. Bivša zemlja se raspala, a Jugoslavije je osvojila prvu zlatnu medalju poslije sankcija, dok je taj turnir obilježila i odluka Hrvata da napuste podijum.

Čim su dobili brozane medalje, hrvatski košarkaši otišli su sa podijuma i na njega se do dana današnjeg više nisu popeli, a u posljednje tri decenije slušali smo razne teorije zašto se to dogodilo. Nije to lako palo reprezentaciji Hrvatske, "bronzanima" u Atini, koji su riješili da kontroverzno napuste podijum kada je Jugoslavija bila proglašena šampionom Evrope, a o razlozima je prije nekoliko godina govorio Veljko Mršić, tadašnji reprezentativac Hrvatske.

Atina 1995 i odlazak Hrvata Izvor: YouTube/ Basketball VHS archives

Gostujući u podkastu "Inkubator" ispričao je kako je vidio tu situaciju:

"Trećina Hrvatske je bila okupirana. Prvi put smo se sastali s Jugoslavijom, oni su došli tamo, zvali su ih Jugoslavija, a na dresu su imali četiri slova "S", to je nama tada bio simbol nečeg drugog", počeo je Mršić.

"Danas to ne bismo ponovili"

"Već poslije meča za treće mjesto, pričalo se da neće svirati 'Hej, Sloveni', nego će svirati 'Bože pravde' ako Jugoslavija osvoji. Mi igrači smo se tamo skupili, šta ćemo, kako ćemo. Neko je pričao sa Brdoljakom i on je rekao da treba da ostanemo na postolju, da se ne povlačimo. Ta utakmica se završila kako se završila (pobjeda Jugoslavije nad Litvanijom, prim. aut), bilo je tu dosta polemika zbog suđenja. Dolaze Litvanci u jednom trenutku i oni kažu da će se povući sa postolja", kazao je Mršić.

"Već poslije meča za treće mjesto, pričalo se da neće svirati 'Hej, Sloveni', nego će svirati 'Bože pravde' ako Jugoslavija osvoji. Mi igrači smo se tamo skupili, šta ćemo, kako ćemo. Neko je pričao sa Brdoljakom i on je rekao da treba da ostanemo na postolju, da se ne povlačimo. Ta utakmica se završila kako se završila (pobjeda Jugoslavije nad Litvanijom, prim. aut), bilo je tu dosta polemika zbog suđenja. Dolaze Litvanci u jednom trenutku i oni kažu da će se povući sa postolja", kazao je Mršić.

"Kad su oni to rekli, onda se i mi povlačimo. Došli smo na postolje, izašlo se na dodjelu medalja, sa idejom da se i mi i oni povučemo sa postolja. U jednom trenutku, Arturas Karnišovas dolazi, govori nama da su Litvanci dobili naređenje da moraju da ostanu na postolju. Mi smo već bili donijeli odluku. Kažem, iz današnje perspektive, sigurno takvu odluku ne bi donijeli. Ali ono vrijeme, 1995. godina, to je bilo prije Oluje, trećina Hrvatske okupirana... Odluka je bila takva kakva je bila", objasnio je i potom zaključio:

"Poznavali smo se (sa igračima Jugoslavije, prim. aut), nije to bilo sad nešto da smo stalno bili zajedno. U ono vrijeme je bilo tako. Kako je njima šahovnica bila simbol za ustaštvo, nama je četiri "S" bilo simbol za četnike", rekao je Veljko Mršić.

Da li je Tuđman naredio da se Hrvati povuku?

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Jedna od teorija koja je kolala u to vrijeme je da je Franjo Tuđman, hrvatski predsjednik, naredio da košarkaši napuste postolje što je prema rečima dela igrača istina, dok druga grupa tvrdi da nije.

"Znam da je iz dvorane postojala telefonska veza sa Banskim dvorima gdje je sjedio Tuđman i dogovoreno je solomonsko rješenje. Ide se po medalju, ali će se nakon toga napustiti podijum. Bila je to politička odluka i gledano sa ove vremenske distance, pogrešna. Ja lično to nikad ne bih uradio'', rekao je Aco Petrović u jednom ranijem intervjuu za "Večernji list".

"Nije to niko naredio, bila je to spontana odluka igrača, kao određeni revolt za suđenje u finalu američkog sudije. Nismo to planirali", pričao je trener Mirko Novosel.

"Mi ne bismo nikada kao Hrvati"

Košarkaška reprezentacija Srbije slavi zlato na Eurobasketu.

Izvor: MN PRESS

Legendarni Dejan Tomašević, koji je osvojio tada zlato sa Jugoslavijom, pričao je da njegovi sagirači nikada ne bi napustili postolje da je situacija bila obrnuta.

"Ja sam presrećan što živim u Srbiji - mi nikad nismo i ne bismo imali tu vrstu pritisaka. Oni bukvalno nisu smjeli da nam se jave. Ako uđemo u lift, oni izađu, uvijek je uz njih bio neko. I sam taj čin silaska nisu donijeli oni nego im je bilo naređeno. E sad da li su morali da prihvate ili ne...", ostao je bez odgovora Tomašević.

