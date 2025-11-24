logo
Etore Mesina podnio ostavku: Marko Gudurić ostao bez trenera usred sezone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Olimpije iz Milana Etore Mesina podnio je ostavku na tu funkciju.

Etore Mesina podnio ostavku Izvor: MN PRESS

Trener Olimpije iz Milana Etore Mesina podnio je ostavku na tu funkciju.

Kako prenose italijanski mediji, jedan od najstarijih stručnjaka u Evroligi riješio je da poslije 12. kola elitnog takmičenja i tri nanizana poraza ode sa mjesta šefa struke.

Milano nije startovao očekivano, iako je u tim doveo i šampiona Evrolige Marka Gudurića. Ipak, čini se da to nije bilo dovoljno da se po Milano popne na evroligaškoj ljestvici, pa su loši rezultati natjerali italijanskog stručnjaka da se povuče sa mjesta trenera.

Međutim, italijanski novinar Alesandro Mađi javlja da će Mesina ostati u klubu, ali još nije poznato na kojoj poziciji. Takođe, na čelu ekipe sada će se naći zamjenik iskusnog Mesine Đuzepe Poeta. On je u Milano stigao nakon mandata u Breši, a po dolasku u Milano potpisao je trogodišnji ugovor.

Milano u Evroligi ima skor 6-6, ali to nije ono što najviše brine italijanski klub. Mnogo bolje partije Olimpije očekivale su se u domaćem šampionatu, a ovaj tim ima skor 5-4 i zauzima osmo mjesto.

Mesina je tokom karijere osvojio dvije titule Evrolige sa Virtusom (1998. i 2001), a onda je uspjeh ponovio 2006. i 2008. sa CSKA iz Moskve. Njegovo iskustvo je na zavidnom nivou i ne samo u Evroligi, pošto je karijeru gradio u najjačem takmičenju na svijetu, kao pomoćnik Grega Popovića, gdje je u timu proslavljenog trenera proveo pet godina.

