"Fizički nije dobro i to ne krije": Zbog stanja Marka Gudurića upaljeni alarmi

Marko Gudurić u novom klubu nije na prošlogodišnjem nivou, ali trener Milana Etore Mesina vkeruje u svoje ljetno pojačanje.

Izvor: MN PRESS

Olimpija iz Milana igra uz mnogo uspona i padova u novoj sezoni, mada se činilo da je dolazak Marka Gudurića, šampiona Evrolige, dobra odluka za tim, ali reprezentativac Srbije još traži ritam. Naravno, veliki problem su povrede, ali zbog toga trener italijanskog kluba Etore Mesina poručuje "moramo da vjerujemo u njega".

Milano je u domaćem šampionatu pretrpio poraz od Trapanija 86:80 i to na domaćem terenu. Na taj način tim Etorea Mesine prekinuo je niz od četiri pojbede. U tom susretu Gudurić je na terenu proveo 22 minuta, ali uz lošu statistiku - 14 posto šuta iz igre (1-5 za tri, 0-2 za dva, 3-3 sa linije penala). Susret je završio sa šest poena, po dva skoka i asistencije, ali i tri izgubljene lopte. Zbog toga je posluhe meča Mesina posebno pričao o Srbinu.

"Fizički se ne osjeća dobro i ima problem sa tendonitisom (upala tetive) koji vuče još od Eurobasketa - odatle dolaze sve poteškoće na terenu koje vidimo. On uvijek pokušava i trudi se da pomogne ekipi, pokušavamo da upravljamo njegovim opterećenjem, pa onda čekamo pauzu da se odmori nekoliko dana."

"Nema pokretačku snagu, nema noge, pokušava da radi stvari koje je uvijek radio, ali ne uspijevaju uvijek, čak ni kada proizvede nešto po čemu je poznat, poput odbrane nad Larkinom u Istanbulu. Prošle nedjelje, sa skraćenom rotaijom, morao sam da biram protiv Treviza da li da ostavim njega ili Šildsa van igre. Izabrao sam Šildsa, koji je tada imao temperaturu i to me je natjeralo da nastavim da koristim Gudurića, koji je prije dvije večeri odigrao veoma tešku utakmicu protiv Olimpijakosa."

Mesina je na kraju morao još jednom da pošalje poruku navijačima, ali i medijima, da Marko Gudurić daje sve od sebe:

"Znamo da će se oporaviti, strpljivi smo i volio bih da i navijači budu strpljivi. Moramo da ga održimo jer je uvijek dostupan i ne krije se iza fizičkih problema", rekao je trener italijanskog kluba.

Gudurić je u sezoni za nama u dresu Fenera bilježio 11 poena, 2,6 skokova i 3,2 asistencije, dok u novoj sezoni ubacuje 8,7 poena, hvata 3,4 lopte i razigrava ekipu sa 2,5 asistencija. Olimpija Milano je trenutno sedma na tabeli Evrolige sa skorom 6-5.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!