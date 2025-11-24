Etore Mesina objasnio je i zbog čega je donio odluku da podnese ostavku i da više ne bude trener Armanija.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Odluka koja (ni)je iznenadila - Etore Mesina više nije trener Armanija. Već neko vrijeme nije na klupi ekipe, spekulisalo se da su u pitanju zdravstveni razlozi, da je sve u redu, mada je već tada moglo da se nasluti da postoje problemi. Zašto je otišao? Objasnio je to i on sam pošto je poslao saopštenje.

"Pitate se zašto sam odlučio da odem sa klupe, ali ne iz kluba? Razlog je veoma prost. Shvatio sam da sam postao faktor podjela i distrakcija. Iako sam bio potpuno posvećen i radio svoj posao na najbolji mogući način, okolnosti su bile takve da su dale šansu da se otvori referendum za ili protiv mene. To je jedan od razloga", počeo je Mesina.

Vidi opis "Zašto sam dao ostavku? Primijetio sam neke stvari u klubu": Mesina objasnio zašto je morao da ode Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Očigledno je da je unutar kluba počela podjela od smrti legendarnog Đorđa Armanija koji je bio vlasnik kluba i da su pojedinci htjeli da promene stvari.

"Odlučio sam da eliminišem situaciju koja je postala izvor tenzija za mene i uticala na tim i okruženje. Na ovaj način eliminacije tenzija vjerujem da radim ono što je najbolje. Ono što mi je povjerio gospodin Đorđo Armani od prvog dana kada sam došao u klub", poručio je Mesina.

Il saluto di Ettore Messina a Olimpia Milano: «E allora, vi chiederete, perché lasciare la panchina (ma non il club)?



Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione. Anche impegnandomi a…pic.twitter.com/XLbsUFRxoO — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)November 24, 2025

Olimpija Milano je poslije 12 odigranih utakmica na 11. mestu Evrolige sa skorom 6-6 i u narednom kolu gostuje Makabiju u Beogradu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!