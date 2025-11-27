Veliki peh za Barselonu pred Zvezdu: Crveno-bijeli ovo moraju da iskoriste

Iskusni as Nikolas Laprovitola ponovo će morati van terena.

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su reprezentativnu pauzu u samom vrhu Evrolige i na diobi su prve pozicije sa Hapoelom i Panatinaikosom. Izabranike Saše Obradoviće naredni izazov čeka 5. decembra kada će ugostiti ekipu Barselone, u okviru 14. kola. Imaju dosta vremena da se spreme za trenutno deveti tim lige, a ponovo će imati veliku podršku navijača. Olakšavajuća okolnost je i to što će Katalonci nastupiti bez jednog od najboljih igrača Nikolasa Laprovitole.

Tek što je Argentinac uhvatio zalet, doživio je novi peh i moraće na prinudnu pauzu. Iskusni as je doživio povredu prepone koja će ga odvojiti od parketa najmanje mjesec dana. Argentinac je u dosadašnjem toku Evrolige prosječno bilježio 9,8 poena, 3,8 asistencija i 1,2 ukradene lopte.

Kako igra Barselona?

Kevin Panter

Možda je španska klupska košarka u malom padu, ali Barselona i Real Madrid su uvijek favoriti ma gdje igrali. Katalonci su u posljednjih pet kola zabilježili tri pobjede, dok i Zvezda ima isti učinak na tom uzorku. Crveno-bijeli su probili led protiv Barselone prošle sezone kada su prvi put slavili u "Blaugrani" i definitvno će imati motiv više pred beogradskom publikom. Svakako, španski velikan izgra znatno bolje od dolaska Ćavija Paskvala na klupu, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će izgledati njegovo nadmudrivanje sa Obradovićem.

