Dok pričaju da hoće iz Partizana, Bonga je na terenu: Čekao je Obradovićevu odluku u Njemačkoj

Košarkaš Partizana Isak Bonga punio je kolone na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Izraela.
Aktuelni svjetski i evropski prvak reprezentacija Njemačke savladala je ubjedljivo selekciju Izraela sa 89:69 u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Košarkaš Partizana Isak Bonga je bio akter ove utakmice i zabilježio učinak od šest poena, 10 skokova i pet asistencija.
MVP finala Evropskog prvenstva je još jednom pokazao da za njega izgovori ne postoje i stavio se na raspolaganje selektoru u jeku klupske sezone. Tokom dana se pojavila informacija da je spreman da napusti Partizan ako ode Željko Obradovići jasno je da nema nikakvih problema sa renomiranim trenerom.
Nijemci su već u drugoj dionici imali ogromnih +19 i bilo je jasno da se Izraelcima crno piše. Prednost u trećem kvartalu je rasla do +29, da bi u posljednjoj dionici svjetski i evropski prvaci popustili gas, ali na kraju zabilježili ubjedljivu pobjedu. Osim Bonge koji je punio kolone, najbolji u timu Njemačke bio je Oskar Da Silva sa 19 poena, Kramer je dodao 13, a Obesi 11.
U okviru iste grupe svoj meč su odigrali Hrvati i Kiprani, a komšije su slavile ubjedljivo sa 100:60. Hrvate je predvodio Mario Hezonja sa 26 poena, 7 skokova i šest asistencija, pratio ga je Branković sa 17 poena, a dvocifreni su bili Badzin i Prkačin. Kod Kipra je Tigas bio najbolji sa 14 poena.