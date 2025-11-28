Dok pričaju da hoće iz Partizana, Bonga je na terenu: Čekao je Obradovićevu odluku u Njemačkoj

Košarkaš Partizana Isak Bonga punio je kolone na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Izraela.

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Aktuelni svjetski i evropski prvak reprezentacija Njemačke savladala je ubjedljivo selekciju Izraela sa 89:69 u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Košarkaš Partizana Isak Bonga je bio akter ove utakmice i zabilježio učinak od šest poena, 10 skokova i pet asistencija.

MVP finala Evropskog prvenstva je još jednom pokazao da za njega izgovori ne postoje i stavio se na raspolaganje selektoru u jeku klupske sezone. Tokom dana se pojavila informacija da je spreman da napusti Partizan ako ode Željko Obradovići jasno je da nema nikakvih problema sa renomiranim trenerom.

Bonga na meču protiv Izraela

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Nijemci su već u drugoj dionici imali ogromnih +19 i bilo je jasno da se Izraelcima crno piše. Prednost u trećem kvartalu je rasla do +29, da bi u posljednjoj dionici svjetski i evropski prvaci popustili gas, ali na kraju zabilježili ubjedljivu pobjedu. Osim Bonge koji je punio kolone, najbolji u timu Njemačke bio je Oskar Da Silva sa 19 poena, Kramer je dodao 13, a Obesi 11.

U okviru iste grupe svoj meč su odigrali Hrvati i Kiprani, a komšije su slavile ubjedljivo sa 100:60. Hrvate je predvodio Mario Hezonja sa 26 poena, 7 skokova i šest asistencija, pratio ga je Branković sa 17 poena, a dvocifreni su bili Badzin i Prkačin. Kod Kipra je Tigas bio najbolji sa 14 poena.