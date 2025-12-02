Isplivali nepoznati detalji: Otkriveno sa kim se Željko Obradović sastao u Atini

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović sastao se sa dobro poznatim imenima.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović i zvanično je napustio Partizan. Nije pomogao ni doček na aerodromu, ni apsolutna podrška uprave, a sada su grčki mediji otkrili detalje Obradovićevog boravka u Atini. Bili je očekivano da se iskusni strateg zadrži na "mjestu uspjeha" i vidi se starim prijateljima, a posebno je bio zanimljiv sastanak sa dvojicom košarkaških legendi.

Kako navodi urednik portala "SDNA" Vasilis Papateodoru, Obradović je pozvao Dimitrisa Dijamantidisa i Šarunasa Jasikevičijusa na sastanak. Oni su igrali pod njegovom "palicom" tokom perioda u Panatinaikosu.

Navodi se da je popularni Žoc uputio poziv Dijamantidisu i Jasikevičijusu da se nađu u Atini kako bi diskutovali. Tema sastanka nije poznata, ali se ubrzo pojavila informacija o Obradovićevoj ostavci.

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović je izašao u javnost sa detaljima sage u Humskoj.

"Nažalost, Željko Obradović više nije trener Partizana. Radili smo na tome tri, četiri, pet dana, umorni smo od te teme. Vrlo mi je važno da razjasnimo cijeli tok događaja, jer se stvorila mistifikacija koja ne postoji i situacija je vrlo jednostavna", rekao je Mijailović i dodao:

"Rekao je 'Ne želim tragediju da doživim', računajući na njegovo zdravstveno stanje. Neki ljudi prisutni na sastanku Izvršnog odbora, koji su vodili zapisnik, plakali su u tom trenutku", prenoo je Mijailović riječi sada već bivšeg trenera Partizana.