Monstruozna partija Kupera Flega protiv Jute: Pao je i Lebronov rekord

Kuper Fleg pokazao zašto je bio prvi pik na draftu.

Košarkaši Juta Džeza stigli su do trijumfa nad Dalas Maveriksima na svom parketu nakon produžetka, slavivši rezultatom 140:133 u NBA ligi.

Meč je obilježio sjajan nastup Kupera Flega, koji je postavio lični rekord sa 42 postignuta poena, uz sedam skokova i šest asistencija, ali ni takva partija nije bila dovoljna da Dalas izbjegne poraz.

Na drugoj strani, domaći sastav je do pobjede predvodio Kejonte Džordž sa 37 poena, pet skokova i šest asistencija, što mu je ujedno bio drugi najbolji učinak u dosadašnjoj NBA karijeri.

Maveriksi su imali kontrolu većim dijelom susreta, vodili su nakon prve tri četvrtine i ušli u samu završnicu sa osam poena prednosti. Ipak, Juta je u posljednja tri minuta napravila seriju 13:2 i 14 sekundi prije kraja preokrenula na plus tri. Dalas je, međutim, uspio da izbori produžetak.

U dramatičnoj završnici regularnog dijela Fleg je sa linije slobodnih bacanja pogodio jedno, a potom namjerno promašio drugo, što je omogućilo ofanzivni skok. Maks Kristi je potom izborio faul, a preciznim izvođenjem penala odveo meč u dodatnih pet minuta, gdje je Juta ipak bila konkretnija i došla do pobjede.

Ovim poenima, Fleg je ušao i u istoriju NBA lige – sa 18 godina i 359 dana postao je najmlađi košarkaš koji je postigao više od 40 poena na jednoj utakmici. Na listi tinejdžera sa najviše poena na jednom NBA meču zauzima četvrto mjesto, a jedini je među 17 najboljih rezultata koji još nije napunio 19 godina, s obzirom na to da mu je rođendan u nedjelju.

Time je nadmašio samog Lebrona Džejmsa, koji je u decembru 2003, dvije noći pred svoj 19. rođendan, ubacio 32 poena Portlandu i ispisao prve stranice svoje legendarne karijere.

Fleg je u prvom poluvremenu ubacio 24 poena i na taj način srušio još Lebronov rekord po broju najviše ubačenih poena u poluvremenu sa 18 godina. Upravo su njih dvojica jedini košarkaši koji su sa 18 godina ubacili 20+ poena u jednom poluvremenu u istoriji NBA lige.