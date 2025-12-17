Željko Obradović se oglasio iz Grčke: "Neću da razmatram nijednu ponudu"

Željko Obradović je istakao da do kraja ove sezone neće raditi ni za jedan klub nakon što je napustio Partizan.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović se oglasio za grčke medije prvi put od odlaska iz Partizana. On je za grčku televiziju "ERT" istakao da se neće baviti košarkom do kraja ove sezone i da će se posvetiti porodici.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi“, rekao je Obradović.

Doskorašnjii trener Partizana i najtrofejniji evropski stručnjak svih vremena je nakon poraza od Panatinaikosa u Evroligi dao ostavku na mjestu trenera crno-bijelih. U drugom mandatu na klupi Partizana bio je četiri i po godine.

Nakon što je podneo ostavku navijači su želeli da ostane na klupi, ali je on na kraju otišao i objasnio razloge u obraćanju na kanalu "Zone pres". Iako je bilo priče o tome da ga žele brojni grčki klubovi, kao i još neke ekipe iz Evrope, on očigledno ne planira uskoro da sjeda na klupu.