Željko Obradović se oglasio iz Grčke: "Neću da razmatram nijednu ponudu"

Željko Obradović je istakao da do kraja ove sezone neće raditi ni za jedan klub nakon što je napustio Partizan.
Željko Obradović se oglasio za grčke medije prvi put od odlaska iz Partizana. On je za grčku televiziju "ERT" istakao da se neće baviti košarkom do kraja ove sezone i da će se posvetiti porodici.
"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nikakav predlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi“, rekao je Obradović.
Doskorašnjii trener Partizana i najtrofejniji evropski stručnjak svih vremena je nakon poraza od Panatinaikosa u Evroligi dao ostavku na mjestu trenera crno-bijelih. U drugom mandatu na klupi Partizana bio je četiri i po godine.
Nakon što je podneo ostavku navijači su želeli da ostane na klupi, ali je on na kraju otišao i objasnio razloge u obraćanju na kanalu "Zone pres". Iako je bilo priče o tome da ga žele brojni grčki klubovi, kao i još neke ekipe iz Evrope, on očigledno ne planira uskoro da sjeda na klupu.