Nije bilo lijepo, ali je moralo ovako: Zvezda kreće u novogodišnju turneju, sve se rješava u mjesec dana

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus iz Bolonje u 17. kolu Evrolige i trenutno su osmi na tabeli.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Virtusa iz Bolonje u dramatičnoj završnici i tako prekinuli niz od tri poraza u Evroligi. Ovaj trijumf izabranika Saše Obradovića je od krucijalne važnosti jer je ovo jedan od onih mečeva koji je mogao lako da odvede sezonu u potpuno drugom smjeru. Zašto je toliko bilo bitno da Virtus padne?

Crveno-bijele u narednih mjesec dana čeka serija gostovanja gdje ćemo dobiti jasan odgovor da li je Zvezda ekipa pravljena za Fajnal-for Evrolige i da li je spremna za konačan iskorak na najvećoj sceni.

Nervoza, usponi i padovi

Nisu košarkaši Zvezde igrali svoju najbolju košarku, ali ovo je veoma izazovan dio sezone kada se očekuje da timovi tek podižu formu. Bilo je dosta defanzivnih propusta u odbrani u prvom poluvremenu, često su rivali ostajali usamljeni na otvorenim šutevima, ali je u drugom poluvremenu to izgledalo mnogo bolje. Bilo je vidljivo da su košarkaši pod velikim pritiskom i očekivanjima navijača koji su ih ponovo bodrili svih 40 minuta. Nervoza se ogledala u promašenim slobodnim bacanjima, negodovanjima na sudijske odluke, ali uspjeli su crveno-bijeli da zbiju svoje redove i iščupaju vjerovatno najvažniji pobjedu ove godine.

Nije lako uspostaviti sistem u timu koji na spoljnim pozicijama ima dosta opcija, dok je centarska linija od samog starta sezone oslabljena zbog povreda. Utisak je da će Džared Batler tek pokazati svoj potencijal, ali da mu treba vremena da "pohvata" defanzivne zadatke. Čeka se i veći doprinos Devontea Grejema, dok Kodi Miler-Mekintajer ima puno povjerenje trenera Obradovića.

Mjesec dana bez domaćeg terena

Košarkaši Crvene zvezde praktično mjesec dana neće igrati u Beogradu, a naredni duel ih čeka sa ekipom Pariza u Francuskoj. Prvi meč u novoj godini će odigrati pritiv Efesa u Istanbulu. Slijedi utakmica sa Valensijom u Beogradu, potom gostovanja Žalgirisu i Olimpiji iz Milana. Ne vraća se Zvezda još u Beograd jer će u januraru gostovati još Monaku i Virtusu, da bi "novogodišnju turneju" završili 30. januara u Beogradu kada čekaju Dubai. Uprkos tome što su gostovanja izazovna, upravo će ovi mečevi biti ključni u pohodu na plej-of.

Mentalitet pobjednika

Kodi Miler-Mekintajer je u posljednje vrijeme često na meti kritika dijela košarkaške javnosti u Srbiji, ali je pokazao da može da bude lider ovog tima čak i kada mu ne ide najbolje. Obradović mu je ponovo dao puno povjerenje i isplatilo se. Pomalo neshvatljiva odluka trenera je bila da Batlera koji je briljirao u Tel Avivu ostavi dugo na klupi, a potom ga uvede da riješi meč, ali se ispostavila kao ispravna. Mučio se Kodi, pronalazio poene i asistencije kada je malo kome šta polazilo od ruke na terenu, a onda su mu se u momentima najveće drame priključili Džordan Nvora i Semi Odželej. Prvo su odigrali sjajan posao u defanzivi, a onda bez previše oklijevanja odlučili da preuzmu stvari u svoje ruke. Batler je ušao praktično hladan sa klupe i riješio meč. Možda mu nije bila zamisao da sam završi, lopta nije stigla do Semija Odželeja, ali je ostao pribran i postavio konačan rezultat 90:89.

Odbrana, odbrana, odbrana

Vjerovatno milion puta ponovljena rečenica koja je postala aksiom je da titule ne osvaja najbolji napad već najbolja odbrana, upravo to je ono na čemu je insistirao i trener Obradović i svi igrači nakon iscrpljujuće pobjede protiv Virtusa. Iako je najbolji igrač italijanskog tima Karsen Edvards postigao 29 poena, bio je zaključan u posljednjem napadu. Kodi i Nvora su ga otjerali daleko od trojke i lopta nije imala očekivanu putanju, slavlje u Areni je moglo da počne.

Košarkaši Zvezde

"Generalno, digli smo malo nivo odbrane u tom drugom dijelu. Pričali smo da smo htjeli od početka tako da igramo. Sve je bilo nedovoljno čvrsto. Ekipa kao Virtus to sigurno zna da koristi na najbolji način. oni su možda najbolja ekipa kod korišćenja blokova u Evroligi. Dogovorili smo se i imali smo neku taktiku sa tim. Dali smo im taj zalet u prvom poluvremenu. Dobro je da se uzdigla ekipa i da smo mnogo čvršće igrali. Istakao bih i Davidovca koji je donio dobar ritam. Kodi je odigrao fenomenalno u oba smjera", rekao je Obradović koji poslije svakog meča apostrofira i one "male uloge" koje obavljaju vjerni vojnici Crvene zvezde Dejan Davidovac i Nikola Kalinić čiji doprinos nije vidljiv u statistici, ali je ključan u ne tako lijepim utakmicama kao što je bila ova protiv Virtusa.