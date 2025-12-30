Ekipa Đoana Penjaroje nema velike šanse da pobijedi Valensiju, ali je možda baš to šansa za Partizan.

Izvor: MN PRESS

Navijači košarkaškog kluba Partizan sigurno već imaju pripremljen spisak želja za 2026. godinu, a prije nego što dođe trenutak za njihovo izgovaranje crno-bijeli imaju još jedna takmičarski meč u ovoj godini. Košarkaši Partizana u utorak uveče igraju u Valensiji, protiv tima koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja evropske košarke.

Sa novim trenerom Đoanom Penjarojom na klupi i sa novim bekom Kameronom Pejnom na terenu, Partizan će pokušati da napravi senzaciju. Koliko to samo čudno zvuči... Nekadašnji šampion Evrope igra protiv povratnika u Evroligu i apsolutni je autsajder, zbog svega što se dogodilo u tekućoj sezoni.

Vidi opis Partizanu potrebno čudo za pobjedu u Španiji: Penjarojin tim napada neosvojivu tvrđavu

Partizan je imao ogromne probleme, u međuvremenu promijenio trenera, a sigurno će biti i velikih problema u igračkom kadru. Za sada se najviše priča o odlasku Tajrika Džounsa, ali bi on trebalo da nastupi u Valensiji, dok su preostali "kandidati" za raskid ugovora Sterling Braun, Džabari Parker, pa čak i Dvejn Vašington iako je često najefikasniji igrač tima.

Sa druge strane, Valensija je uspjela u svemu što je zamislila ove sezone. Španski tim igra izuzetno brzu i atraktivnu košarku, obožava utakmice sa puno ritma i mnogi smatraju da je baš to njihova glavna prednost protiv Partizana. Crno-bijeli imaju problema u odbrani tranzicije, pa se dugo nije desilo da neko bude ovoliko izražen favorit protiv Partizana, čak ni na mečevima Evrolige.

Zašto je pred Partizanom nemoguća misija?

Valensija je trenutno drugoplasirani tim u Evroligi, sa jednom pobjedom manje od lidera Hapoela, a uz isti učinak kao Panatinaikos i Barselona. U toj grupi timova mogao bi da im se priključi i Fenerbahče, koji ima da odigra ranije odloženu utakmicu na gostovanju Olimpijakosu - čiji je termin promijenjen zbog nevremena i prokišnjavanja hale. Jasno je da Valensija u ovom trenutku pripada samom evropskom vrhu.

Vidi opis Partizanu potrebno čudo za pobjedu u Španiji: Penjarojin tim napada neosvojivu tvrđavu

Situacija je još lošija po crno-bijele kada se gledaju mečevi na domaćem terenu. Valensija je odigrala devet utakmica kao domaćin i upisala je osam pobeda. Jedini poraz bio je od Hapoela iz Tel Aviva, kada je Evroliga odlučila da se igra pred praznim tribinama kako Španci ne bi provocirali Izraelce. Da je bilo publike i da je Valensija na njihovim krilima upisala pobjedu, španski tim bi sada bio usamljen na čelu tabele.

Sa druge strane, situacija je katastrofalna. Asvel i Baskonija su jedini timovi koji ove sezone nemaju pobjedu na gostovanjima, dok Partizan i Bajern imaju samo po jednu pobjedu. Crno-bijeli su taj trijumf zabilježili još sredinom oktobra, prije više od dva mjeseca. Bilo je to protiv Baskonije, na terenu španskog tima koji je veoma loše počeo sezonu u Evroligi.

Šta sve treba da znate o meču?

Utakmica Valensija - Partizan igra se od 20:30, a to će biti četvrti meč Evroliginog programa za utorak. Pravdu će deliti Emin Mogulkoč, Jakub Zamojski i Gutis Vilijus, a treba istaći i da su na posljednja četiri meča ovih rivala oba tima upisala po dvije pobjede i to jednu na svom i jednu na gostujućem terenu.

Partizan će i na ovom meču biti bez povrijeđenog Karlika Džounsa koji bi krajem januara trebalo da se vrati na parket. Takođe, meč u Španiji propušta i Šejk Milton zbog problema sa žuljevima zbog kojih tokom posljednjih nekoliko nedjelja ne igra. Pitanje je da li će Džabari Parker dobiti minute na terenu, jer ga novi trener Đoan Penjaroja u posljednje vreme uopšte ne uvodi u igru.