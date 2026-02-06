PAO hoće kapitalca poslije šamarčine od Partizana: Krenuli su po šampiona i rekordera Evrolige

Američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis velika želja Panatinaikosa, koji je u krizi rezultata.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Panatinaikosa dobili su šamarčinu u Beogradu, gdje ih je Partizan pregazio u 27. kolu Evrolige - bilo je čak 78:62, a imali su crno-bijeli i daleko ubjedljiviju prednost na svojoj strani. Ovo je drugi poraz Panatinaikosa na posljednja četiri meča u Evroligi, u međuvremenu su kiksirali i u prvenstvu Grčke, pa je situacija u klubu vrlo nestaabilna!

Kako to obično ide, najbogatiji klubovi u Evropi krizu rezultata pokušavaju da "ugase" skupocjenim pojačanjem. tako će biti i ovog puta, jer je Dimitris Janakopulos "naciljao" novo pojačanje za tim Ergina Atamana. Riječ je o Najdželu Hejs-Dejvisu, kojeg grčka "Gazeta" već seli u Atinu nakon neuspješne NBA epizode.

Hejs-Dejvis je prethodne sezone osvojio Evroligu sa Fenerbahčeom, bio je i MVP Fajnal-fora, a tokom sezone je postavio rekord po broju postignutih poena na jednom meču. Sve to je primamljivo Panatinaikosu, koji bi mogao da ga privuče nazad u Evropu, nakon što je očigledno da u NBA nema mjesta za njega.

Američki košarkaš je u ljeto 2025. godine potpisao ugovor sa Finiksom, ali nije uspio da se zadrži u timu tokom cijele sezone. Nakon što je nastupio na samo 27 mečeva, uz učinak od 1,3 poena i 1,2 skoka za nešto više od sedam minuta po meču, Najdžel Hejs-Dejvis je trejdovan u Milvoki, koji ga je odmah otpustio. Mnogo je vjerovatnije da potraži novi klub, vjerovatno u evropskoj košarci.

Za Hejs-Dejvisa je u ovom trenutku zainteresovan i Hapoel iz Tel Aviva, još jedan evroligaški tim koji ima ogroman budžet. Do sada u karijeri Najdžel je igrao za razvojni tim Njujork Niksa, Los Anđeles Lejkerse, Toronto Reptorse i njihov razvojni tim, Sakramento Kingse, pa zatim Galatasaraj, Žalgiris, Barselonu i Fenerbahče u evropskoj košarci, prije potpisa za Finiks Sanse.