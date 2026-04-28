Definitivan kraj: Stigle najgore moguće vijesti, Jokić i Denver ovo moraju da iskoriste

Najbolji košarkaš Minesota Timbervulvsa provešće van terena najmanje dvije nedjelje.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetesa uspjeli su da smanje u seriji protiv Minesota Timbervulvsa na 3:2 i imaće realne šanse da stignu do izjednačenja jer se rival suočava sa ozbiljnim problemima. Samo što se vratio na teren poslije teške povrede, Entoni Edvards ponovo mora na duže odsustvo, kako je prenio najpoznatiji NBA insajder Šems Čarnija, na terenu ga neće biti najmanje dvije nedjelje.

To znači da će biti spreman tek za drugu rundu doigravanja, ukoliko Minesota uspije da nadigra Denver.

"Entoni Edvards je van terena za ovu seriju i nejasno je da li će se i kada i gdje vratiti u sljedećoj rundi, ako uspiju da prođu dalje", rekao je u emisiji "Get Up", na ESPN-u.

"U pitanju je povreda kosti u lijevom koljenu, hiperekstenzija, tako da je izbjegao oštećenje ligamenata, ali će to biti najmanje dvije nedjelje", dodao je Čaranija.

Povreda se dogodila u četvrtoj utakmici protiv Nagetsa i Timbervulvsa, a njegov tim je uspio da stigne do pobjede od 112:96, iako je on bez sumnje najbolji igrač na terenu.

Minesota trenutno vodi u seriji sa 3:2, ali će morati da pokuša da je završi bez svog najboljeg strijelca. U istoj utakmici su izgubili i Dontea Divinćenca koji je povrijedio Ahilovu tetivu i za njega je sezona završena.

Potencijalni novi peh za Minesotu

Naz Rid je još jedan ključni igrač Minesote koji se povrijedio u plej-of seriji sa Nikolom Jokićem i Denver Nagetsima. On je morao da napusti teren tokom pete utakmice, a iako se vratio na teren u posljednjoj dionici, njegovo stanje će se pratiti.

Na usporenom snimku vidjelo se da je izvrnuo zglob, pao je uz bolnu grimasu, odmah je prekinut meč, a morao je Naz Rid da ode ne na klupu nego u svlačionicu poslije toga. Uspio je da se vrati na teren, ali ne i da nastavi sjajnu partiju koju je igrao do momenta povrede. Vidjećemo da li će biti spreman za šestu utakmicu.