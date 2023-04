Upoznajte hokejašku porodicu Mrkva: Otac i majka u Savezu, sinovi aduti reprezentacije BIH!

Velike zasluge za ubrzani razvoj hokeja u BiH idu porodici Mrkva iz Sarajeva

Izvor: PROMO/HSBiH

U posljednjih nekoliko godina došlo je do ubrzanog razvoja hokeja u Bosni i Hercegovini. U vrlo kratkom roku došlo je do povećanja broja reprezentacija koje se takmiče na IIHF Svjetskim prvenstvima sa jedne na četiri.

Veliki dio ovog napretka zasniva se na naporima porodice Mrkva. Svi članovi ove porodice su u nekom trenutku predstavljali reprezentaciju i sastavni su dio bh. hokeja.

Prvi koji je uplovio u ove vode je Adnan Mrkva, sportski direktor Hokejaškog saveza BiH koji je u razgovoru za Mondo govorio o svojim počecima, ali i o pojavi te razvoju ovog sporta u BiH.

Kako nam je rekao on, za sve su "krive" Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

"Još kao dijete, tamo nekad oko Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu, počeo sam se baviti hokejom. Tada je i hokej u Sarajevu doživio veliku popularnost zahvaljujući ZOI. Do tada je postajala jugoslovenska liga koja je uživala i popularnost u Evropi, a u njoj su igrali klubovi iz Slovenije, Hrvatske i Srbije kao i jedan klub iz Makedonije. Nakon toga smo se pojavili i mi, odnosno Hokejaški klub Bosna 1980. godine. U to vrijeme vlasti su to pokrenule, tada je sve išlo preko države. Tako sam počeo i ja kao i moj brat, a hokejom smo se bavili sve do rata", započeo je Adnan razgovor za naš portal.

"HK Bosna je već nakon ZOI imala budžet i takmičila se u regionalnoj ligi i tako se izgradila neka tradicija hokeja u Sarajevu i BiH. U ratu je to sve stalno, a obnovljeno je 2000. godine, odnosno stidljivo se počelo vraćati", dodao je on.

Hokejaška liga u BiH Nakon što je Bosna ugašena, Adnan je osnovao drugi hokejaški klub „Vukovi“ koji se takmiči u Ligi BiH koja broji tri kluba. Pored Vukova tu su još Medvjedi i „Blue Bulls“.

Adnan Mrkva je BiH napustio 1995. godine, da bi se 2008. vratio u Sarajevo nakon čega se ponovo priključio HK Bosna.

Svoju ljubav prema ovom sportu na ledu je prenio i na sinove. Njegov stariji sin Haris je igrao hokej u SAD-u dok su živjeli tamo, da bi po povratku u Sarajevo nastavio da se bavi ovim sportom.Njegov mlađi sin, Tarik, trenutno igra u Švedskoj, te je na putu da postane profesionalac i važi za jednog od najvećih talenata bh. hokeja.

Takođe, oba sina brane boje bh. reprezentacije.

Supruga Anesa se takođe bavila hokejom te je čak i zaigrala za reprezentaciju BiH, a aktivna je u razvoju ženskog hokeja u našoj državi.

- Uslovi za bavljenje hokejom u BiH -

Da je u posljednjih nekoliko godina došlo da razvoja hokeja u BiH pokazuje i posljednje Svjetsko prvestvo 3-B divizije čije je organizacija povjerena našoj zemlji. Inače, reprezentacija BiH zauzela je drugo mjesto sa četiri pobjede i jednim porazom od Kirgistana koji je na kraju i osvojio titulu.

"Malo po malo, kako sam imao to neko znanje želio sam da omogućim da taj sport stane na noge ovdje, što mi je donekle i uspjelo. Nakon 15-ak godina mi smo izgradili respektabilan hokejaški program, nažalost samo u Sarajevu, jer nigdje drugo ne postoje uslovi u BiH da se hokej igra", rekao je Adnan.



Klubovima i reprezentacijama su, za razliku od početaka kada se je led bio dostupan samo u januaru, obezbjeđeni uslovi za treniranje u periodu od osam–devet mjeseci godišnje.

"Zadnjih nekoliko godina, što uz moju inicijativu i još nekoliko entuzijasta, napravili smo teren ispod šatora što nam je omogućilo da treniramo osam-devet mjeseci (od septembra do maja). Izradili smo stabilan program iz kojeg smo iznjedrili i reprezentacije (mušku i žensku seniorsku, U18 i U20 mušku reprezentaciju)", rekao je Adnan pa dodao:

"Hokej je jako kompleksan sport, nije dovoljna, tako da kažem, samo lopta da bi se igralo. Potrebno je mnogo opreme, trenažni procesi su mnogo drugačiji od svih ostalih, a da ne pominjem potrebnu infrastrukturu. Ali eto mi smo uspjeli imamo tri kluba, jedan ženski klub i između 400 i 450 djece u kateogrijama ispod šest godina pa sve do seniora", zaključio je sportski direktor HSBiH Adnan Mrkva.

Ipak ne treba brinuti za budućnost hokeja u BiH, barem kada je želja mlađih naraštaja u pitanju, s obzirom na broj djece koji se bavi ovim sportom kao i činjenicu da se U15 i U13 ekipe Adnanovog kluba takmiče u regionalnim ligama sa klubovima iz Srbije, Hrvatske i Bugarske.