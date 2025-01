Tuča srpskog rukometaša Miloša Kosa i hrvatskog golmana Mateja Mandića i dalje je tema u Hrvatskoj.

Izvor: Profimedia

Srpski rukometaš Miloš Kos napravio je incident i pretukao hrvatskog golmana Mateja Mandića, svog dugogodišnjeg prijatelja i saigrača, nakon poraza rukometnog kluba Zagreb od francuskog Meca u Ligi šampiona. Navodno, hrvatski čuvar mreže kritikovao je Kosa zbog slabije partije, a zatim dobio jak udarac pesnicom, prilikom kojeg su mu polomljene kosti lica.

Mandić je morao na operaciju, zbog koje će propustiti Svjetsko prvenstvo, a sada preko hrvatskih medija prijeti srpskom rukometašu. Iako je jasno da je imao komentare na igru srpskog rukometaša, Mandić se izvlači iz sukoba koji su kasnije nastavili Miloš Kos i Zvonimir Srna, koji uopšte nije bio u konkurenciji za meč. Mandić cjelokupnu situaciju komentariše samo kao žrtva, iako je zbog njegovog dobacivanja počeo okršaj.

"Stvarno sam dobro nakon operacije koja je bila prije mjesec dana, tako da se polako vraćam u normalu što se tiče izgleda. Operacija je bila teška i zahtjevna, ali, evo, hvala Bogu da je sve prošlo u najboljem redu. Pukle su mi tri kosti u predjelu lica, dobio sam tri pločice u licu, ali imao sam sreće da me je operisao dobar ljekar. Nadam se da će oporavak da napreduje u najboljem redu, čekam da sve zaraste. Nisam više na spisku reprezentativaca, sigurno je to jako težak period za mene, ali nadam se da ću izaći što bolji iz toga", rekao je Matej za "Net.hr" i dodao: "Moja savjest je čista. Ja mirno spavam, a sigurno će Kos snositi posljedice i odgovarati za svoje postupke."

Vidi opis "Kos će snositi posljedice": Hrvatski golman zaprijetio Srbinu koji ga je tukao u Zagrebu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Profimedia/IMAGO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Luka Stanzl / Pixel Media / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Igor Kralj / Pixel Media / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Govorio je Matej Mandić i o podršci koju je dobio nakon prebijanja. "Selektor i ljudi u Savezu su me podržavali od prvog dana od kad se to dogodilo, ali ljekar nije dozvolio da nastupim. Kažem, još postoje male šanse, ali što se tiče mene, jako se teško nosim s ovim, nikad to ne bih poželio nikome. Potražio sam pomoć kod psihologa, ali pomogli su mi svi moji prijatelji, bližnji, moja djevojka, oni su bili uz mene u svim trenucima i olakšali su mi situaciju koja i nije bila baš lijepa. I mnogi koje sam sretao po ulicama i koji su mi prilazili i davali mi podršku. To mi je davalo motiv i snagu da iz svega ovog izađem još i jači. Svi su bili uz mene. Svi su mi slali poruke podrške, to te gura naprijed u cijeloj toj situaciji. Kad vidiš da je cijela reprezentacija, svi ti silni igrači i treneri koji su mi se javljali, bili uz mene, davali podršku, gura naprijed i daje snagu u oporavku, kako fizički, tako i psihički. Ovo je jako teško s psihičke strane", istakao je hrvatski reprezentativac.

Ipak, Mandić neće moći da brani za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. To mu teško palo, a čini se da su tužni i njegovi saigrači iz nacionalnog tima koji su ga prethodnih nedjelja podržavali tokom oporavka.

"Kad sam bio u reprezentaciji, svi su mi prišli, pitali šta se dogodilo, poželjeli mi brz oporavak. Vidi se da je i njih to sve pogodilo. Nadam se da to neće uticati na njihovu igru, na njih, ekipu, na rezultat na Svjetskom prvenstvu. To može samo da im bude dodatni motiv da daju sve od sebe. Svi su me nazvali, poslali mi poruku, uz mene su i to mi puno znači. Cijela je ekipa uz mene i nadam se što boljem rezultatu", zaključio je golman Hrvatske.

Podsjećamo, Miloš Kos će biti krivično gonjen u Hrvatskoj zbog nanošenja fizičkih povreda saigraču, sa kojim je svojevremeno igrao i u Izviđaču iz Ljubuškog. Rukometni klub Zagreb precrtao je Kosa iz planova za narednu sezonu, ali ne želi da raskine ugovor sa njim - zapravo, potražuju čak 200.000 evra za njegovu slobodu, pa je pitanje po kom će modelu srpski sportista napustiti glavni grad Hrvatske.