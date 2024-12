Miloš Kos zauvijek precrtan iz tima, oglasio se Velimir Petković: "Sve je srušio, više mu ne vjerujem!"

Rukometaš Zagreba Miloš Kos zbog tuče sa dvojicom Hrvata više neće igrati za svoj dosadašnji tim.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Reprezentativac Srbije u rukometu i jedan od nosilaca igre Zagreba Miloš Kos nalazi se u veoma delikatnom trenutku za svoju karijeru. Nakon incidenta koji se dogodio u svlačionici tima poslije poraza u Ligi šampiona, Miloš Kos je precrtan u klubu, a čeka ga i krivična prijava zbog prebijanja svog saigrača.

Miloš Kos je nakon komentara golmana Mateja Mandića na račun njegove igre fizički nasrnuo na čuvara mreže i svog dugogodišnjeg prijatelja, kojem je tom prilikom polomio kosti lica. Nakon udarca se u tuču umešao i Zvonimir Srna, koji je takođe suspendovan zbog tuče sa Milošem koju su morali da prekinu njihovi saigrači.

Kako navode hrvatski mediji i specijalizovani rukometni sajtovi, Miloš Kos će biti krivično gonjen zbog nanošenja povreda svom saigraču, a Matej Mandić bi zbog njih mogao da propusti Svjetsko prvenstvo koje se uskoro igra i na kojem selekcija Hrvatske ima visoke ambicije.

Izvor: MN PRESS

Zagrebačka policija zabilježila je incident u kojem je učestvovao srpski sportista i jedan od najtalentovanijih rukometaša. Policijska uprava Zagreba obavijestila je javnost da je kriminalistička istraga počela odmah nakon incidenta, a da je i dalje u toku - prikupljaju se detalji napada koji se dogodio 27. novembra oko 22:30.

O Milošu Kosu govorio je i Velimir Petković, prvi trener zagrebačkog kluba koji je nedavno preuzeo tu funkciju kako bi stabilizovao najbolji klub u regionu.

"Što se tiče Kosa, nakon što tako nešto napravite, mislim da ne možete očekivati da se u tu svlačionicu vratite. Zaista mi je prirastao srcu, ali je srušio sve što smo u mjesec dana gradili jednim udarcem, izgubio je moje povjerenje. Napravio je probleme klubu, možda uništio sezonu. Nemamo lijevog beka, ne znamo kako će se Mandić oporaviti. Toliko me to potreslo... Strašno. Ne mogu to oprostiti. Znam da je imao probleme s leđima nakon operacije, uvidjeli smo i problem s njegovim šutem u kojem mu se ‘zakoči’ tijelo dok šutira, nije to onaj šut koji je on imao prošle sezone. Uvjeravam vas, ispravili bismo to, samo da se ovo nije dogodilo", istakao je iskusni stručnjak u intervjuu za "Germanijak".

On je praktično potvrdio da je za Miloša Kosa završena karijera u Zagrebu.

"Već sam pravio planove za sljedeću sezonu jer je to osnovni dogovor oko mog dolaska - ovu sezonu preživjeti, a za iduću napraviti plan i biti konkurentan u Ligi šampiona. Tu sam vidio Kosa, mislio sam da imam u njemu jednog beka. Sada mi je on otišao kao prvi lijevi bek, a gdje mi je onda drugi?", pomalo razočarano izjavio je trener hrvatskog tima.

Izvor: Profimedia

Zagrepčani više ne razmišljaju o Milošu Kosu kao igraču svog tima - zapravo samo traže model po kojim će prekinuti saradnju sa njim. On je već pod klupskim kaznama zbog incidenta u kojem je učestvovao, a voljeli bi u hrvatjkom klubu i da se što prije raskine ugovor kako bi i zvanično napustio tim. Problem u ovom trenutku je otkupna klauzula od 200.000 evra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!