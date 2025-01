Ema Radukanu hoće da "otme" trenera Novaka Đokovića: Slala mu poruke ljetos, na Australijan openu sve otkrila!

Ema Radukanu je sada u dobrim odnosima sa Endijem Marejem.

Ema Radukanu se na Australijan openu polako vraća u formu, a sada se oglasila i izvinila Endiju Mariju! Nekadašnji broj jedan i novi trener Novaka Đokovića nije bio u dobrim odnosima sa Britankom, a sada je ona otkrila da su se ipak pomirili. "Samo se nadam da me ne mrzi previše", rekla je Radukanu koja se nada da bi u budućnosti Marej mogao da je trenira!

Šampionka US Opena iz 2021. godine se povukla iz miks dubla koji je trebalo da igra sa Endijem Marejem na jednom od njegovih posljednjih turnira, a to je posebno naljutilo Marijevu majku Džudi koja je oštro kritikovala Radukanu. To što je otkazan meč koji je trebalo da bude Marejevo posljednje pojavljivanje na Vimbldonu je naljutilo mnoge u Italiji.

Radukanu se tada branila, čak je rekla da je Marej "stara vijest", a sada je 22-godišnjakinja otkrila da se prošlog ljeta lično izvinila Mareju. Sada je nakon pobjede u meču trećeg kola nad Amandom Anisimovom 6:3, 7:5 otvorila je dušu o svom odnosu sa Marejem.

"Nakon svega sam mu poslala dugu poruku u kojoj sam praktično napisala: 'Ako sam ti napravila neke probleme na Vimbldonu, to je posljednje što sam željela.' On je neko na koga sam se ugledala dok sam odrastala i ja ne želim zlu krv i loše odnose sa njim. Poslala sam mu dugu poruku i on j to jako dobro primio. Rekao mi je da je bio razočaran, ali da razumije. Sada smo u dobrim odnosima", rekla je ona.

Pomenula i Novaka

Zatim je istakla da se sada javljaju jedno drugom, a prokomentarisala je i njegov novi posao. Sada radi sa Novakom Đokovićem, a kao i mnogi drugi i ona to gleda kao veliki plus za tenis i nešto fantastično za sve u sportu.

"Prolazimo jedno pored drugog i kažemo zdravo i odličan posao. Jasno je da je jako kul vidjeti ga sa Novakom. Dva velika šampiona i sada su još zajedno, to je zaista sjajno.Da li sam željela da preuzmem inicijativu da bih izgladila stvari? Da, itekako. Zaista sam to htjela. Da mogu da se vratim u prošlost, uradila bih stvari drugačije. Sada samo mogu da procijenim kako da se postavim u budućnosti. Htjela sam da preuzmem inicijativu jer je bio jedan od mojih idola i toliko toga je postigao, a došao je iz istog sistema kao ja. On je neko koga jako poštujem, nisam htjela da imam tenziju u vazduhu, jer ću ga viđati", rekla je ona.

