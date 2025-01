Novak Đoković otvorio dušu: Dugo pokušavaju da me ponište, ali to me dodatno motiviše

Novak Đoković poslije velike pobjede nad Karlosom Alkarazom je govorio o čestom osporavanju svojih uspjeha.

Novak Đoković je pobijedio Karlosa Alkaraza u četvrfinalu Australijan opena. Poslije velikog trijumfa olimpijski šampion je govorio o situaciji kojoj se nalazi, osporavanju njegovih uspjeha i kako pronalazi motivaciju za dalji napredak.

"Mnogi ljudi sumnjanju cijeli život, cijelu karijeru me to prati. Konstanto pokušavaju me ponište i sve ono što sam postigao u karijeri. To je jednostavno dio karijere i života profesionalnog sportiste koji je jako uspješan", započeo je Đoković pred medijima u Melburnu.

Ipak, Đoković ne bi bio vrhunski teniser da iz svake lekcije ne izvuče najbolju pouku, tako je bilo i ovog puta: "To dodatno zbog mene i moje situacije, odakle dolazim i milion nekih drugih stvari i razloga. Ali, nije to nešto što mene obeshrabri, naprotiv! Mene to dodatno motiviše da dokažem ljudima da i dalje mogu da pobjeđujem na najvećoj sceni, najvećim turnirima najbolje na svijetu. To sam i danas dokazao".

"Ovo nije kraj turnira, zato idem dalje. Nadam se najboljem, polufinale, biće vjerovatno još i teže protiv Zvereva. Da bih osvojio turnir vjerovatno ću morati da pobijedim trećeg, drugog i prvog na svijetu. Sve je to motiv više za mene. Ja se nekako radujem svim izazovima."

"Zbog takvih mečeva ja se i dalje bavim profesionalno tenisom, tako da... Stavio sam sebe u poziciju da sam u zadnja četiri na mom najuspješnijem grend slemu, vidjećemo", zaključio je Đoković.

Novak Đoković se u polufinalu na Australijan openu sastaje sa Aleksandom Sašom Zverevim. Njihov meč biće na programu 24. januara, dok će termin biti naknadno poznat.

