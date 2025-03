RK Borac m:tel protiv Vogošće za bijeg iz zone ispadanja: "Ako ostanemo na nivou iz prošle utakmice, čeka nas pobjeda!"

Crveno-plavi će u 18. kolu (srijeda, 19.00) dočekati Vogošćane u Boriku.

Rukometaši Borca m:tel u srijedu uveče u Boriku (19.00) igraju jednu od najvažnijih utakmica u borbi za opstanak.

Crveno-plavi će u okviru 18. kola ugostiti Vogošću, sa kojom su nedavno ukrstiti koplja u zaostalom meču pete runde. Prikazali su tada izabranici Danijela Božića i Gorana Trkulje sjajnu partiju pa su tako trijumfovali rezultatom 29:34, u meču tokom kojeg su imali i deset golova prednosti (14:24).

Na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj se sedmoj sili obratio i predsjednik kluba Darko Savić, trener Božić osvrnuo se na tu, ali i na ostale utakmice u dosadašnjem toku polusezone.

"Zaostala utakmica protiv Vogošće donijela nam je, na našu sreću, dobar rezultat koji nas je podstakao na dobar rezultat. Protiv Goražda je bila jedna tvrda utakmica, gdje je i njima bila možda i gora situacija nego nama. Nedostatkom koncentracije i nedovoljnim vremenom za pripremu uslijedio je negativan rezultat za nas, ali nas to nije obeshrabrilo. Na utakmicu u Trebinje otišli smo jako pozitivni i ostaje žal bar za bodom. Uslijedila je potom jedna fantastična atmosfera protiv Bosne. Uvijek je to derbi, osvojili smo bitne bodove uz podršku Lešinara. Jako bitna utakmica po nas, koja je najavila još bolju igru, što smo kroz analizu i ustanovili, što se pokazalo i u Gračanici. Osvojili smo zlata vrijedan bod, iako smo se nadali većem plijenu, ali i ovo je za nas velika i bitna stvar s obzirom na to ako se zna kakva je situacija bila prije početka", rekao je Božić, dodavši:

"Na nama je bio jako težak zadatak, od sastavljanja ekipe do uklapanja novih-starih igrača u sam tim. Krenuli smo sa ciljem da se prvo atmosfera u klubu popravi, da igrači budu svjesni da se ide ka pozitivnijem svjetlu i da se Borac vrati na stare staze slave. Stručni štab, na čelu sa mnom, zahvalan je igračima na samom pristupu. Maksimalno ozbiljno i angažovano su pristupili obavezama, da iznesemo svi zajedno taj teret. Svi znate da situacija nikad nije bila teža u smislu bodovnog zaostatka."

Poslije gostovanja u Gračanici, imao je Božić malo vremena za utakmicu sa Vogošćom. Crveno-plavima, međutim, u prilog ide upravo ta činjenica da su nedavno igrali sa sutrašnjim rivalom.

"Vogošća nam je već poznata, nije prošlo ni mjesec dana od posljednje utakmice. Ostalo je samo da se dorade neke stvari koje smo griješili u Vogošći, ali moram da napomenem da ih je malo bilo. Ako ostanemo na tom nivou i popravimo to, vjerujem da nas čeka pozitivan ishod."

Cilj je, svakako, opstanak u eliti, ali Borac m:tel ima šansu da se preko Kupa BiH domogne nastupa na evropskoj sceni. U četvrtfinalnom dvomeču Banjalučani će odmjeriti snage sa dobojskom Slogom, 19. marta u Banjaluci i sedam dana kasnije u Doboju.

"Kup-takmičenje je veoma bitno u Bosni i Hercegovini, međutim naš prioritet je da izborimo opstanak. Ne gledamo predaleko, idemo iz sedmice u sedmicu, iz utakmice u utakmicu. Svakako da ambicije koje je imao nekad Borac ima i sad, međutim ne možemo da striktno pričamo o Kupu. Ambicije jesu takve da pokušamo da izborimo što bolji rezultat, pa i da ga osvojimo, ali ono što mi pokušavamo da prenesemo na igrače jeste da je najbitnija Vogošća, a da onda dalje idemo iz utakmice u utakmicu, da se ne zanosimo velikim apetitima jer znamo u kakvoj smo trenutno situaciji i šta nam je cilj. U Kupu se trenutno složilo sve kako smo mislili, imamo kvalitet, ali idemo iz meča u meč, da opstanemo, pa da onda razmišljamo o trofejima u Kupu BiH", zaključio je Božić.

Povratnik Luka Knežević je biranim riječima govorio o predstojećem protivniku.

"Radi se o veoma ozbiljnoj i iskusnoj ekipi, u kojoj dosta igrača posljednjih nekoliko godina igra zajedno i dobro se znaju. Imali su niz od tri poraza, što ne smije da nas zavara. To je ekipa koja je pobijedila Izviđač u Ljubuškom, Izviđač tri godine tamo nije imao poraz. Međutim, dolaze nam kući, u naš Borik, gdje mislim da bi do kraja trebalo da pobijedimo u svim utakmicama i da nam je to najvažnije, uz poneki bod sa gostujućih terena. Najvažnije je da odigramo dobro u odbrani, ali i da budemo kvalitetni u tranziciji", istakao je Knežević.

PREMIJER LIGA BiH – parovi 18. kola

Leotar – Gračanica

Borac m:tel – Vogošća

Bosna – Maglaj

Goražde – Višegrad HED

Krivaja – Čelik Junior

Sloga – Konjuh

Izviđač - Sloboda

