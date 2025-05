Pitao sam Bena Rotenberga zašto mrzi Đokovića: "Ovo je istina o našem odnosu, iznenadiće se Srbi"

Ben Rotenberg je u intervjuu za naš portal objasnio kakav odnos zaista ima sa Novakom Đokovićem i zašto svi kažu da ga on mrzi. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia/YouTube/ATP Tour/Printscreen

Novak Đoković želi da podigne 25. grend slem pehar u karijeri. Pokušaće to da uradi baš na Rolan Garosu. Njegov put prate i mnogi svjetski mediji koji se nalaze u kompleksu jednog od četiri najveća teniska turnira. Među njima je i američki novinar Ben Rotenberg. Čovjek koga ne vole previše navijači srpskog tenisera i koji je obilježen kao najveći njegov hejter.

Upravo to bio je povod za MONDO da iskoristi priliku i da na licu mjesta uradi intervju sa njim i da čujemo iz prve ruke zašto to on mrzi Novaka i šta je istina.

Zašto mrziš Novaka Đokovića?

Izvor: YouTube/ATP Tour/Printscreen

Otvoreno je Ben rekao da nema problem da priča o bilo kojoj temi i da razumije zašto je interesantan srpskim medijima. Tako sam ga direktno i otvoreno pitao zašto mrzi Novaka Đokovića i kako reaguje na to da je proglašen za najvećeg hejtera srpskog tenisera. "Da, vidio sam da postoji riječ 'omrženi' kod vas u Srbiji za mene. Meni je to smiješno, razumijem da sam koristan lik za vaše medije, da sam kao neki zlikovac koji ruši njihovog heroja, ali mislim da to nije realnost. Odnos između mene i Novaka je dobar, uvijek je superkul sa mnom, nadam se da je tako i sa njegove strane. Počeo sam da ga pratim od 2011. godine i vjerovatno smo ga tada prvi put vidjeli vjerovatno. To je neka kreacija o meni koja je došla od Novakovog navijača i od sprskih medija koji su takođe djelimično i fanovi Đokovića. Mislim da to ne pokazuje naš pravi odnos", odgovara Rotenberg u intervjuu za MONDO.

Smatra da je sve to prenaduvano i da je daleko od istine. "Ta atmosfera na društvenim mrežama je više negativna i nestabilna, konstantno se priča i pravi se paranoja. Mislim da nije realno, nisam ni ja neka toliko važna osoba. Ponašaju se i pričaju kao da sam ja lično deportovao Novaka iz Australije, da plačem kada on osvoji nešto. Zaista, nije ništa na tom nivou. Ja sam frilenser koji prati sport, ljudi precenjuju moju opsesiju za Novakom koja uopšte ne postoji. Prave od mene nekog tipa koji je svjetski lider i pokušava da zaustavi Novaka na njegovom putu uspjeha, kao da sam neki veliki zlikovac. Počastvovan sam što misle da imam takvu moć, ali je to više na imaginarnom nivou."

Iskoristio sam to da se nadovežem sa još jednim sličnim pitanjem, da li možda samo više voli neke druge igrače pa zato možda ima drugačiji stav prema Novaku? "Prije nego što sam počeo da se bavim novinarstvom bio sam fan sestara Vilijams, čak i tada mi je brzo postalo jasno kako se sve mijenja. Volio sam da navijam za njih, ali nemam nikakav emocionalni odnos sa bilo kim danas. Ne radi se uopšte o tome da više volim nekoga ili da ne volim nekoga. Postaneš iznenađujuće neutralan na takve stvari, to me malo živcira na tviteru. Da Novakove pobjede i uspjesi loše utiču na mene, ne bih dovde stigao u ovom poslu i u radu sa tenisom. Novak je bez sumnje najbolji teniser u mojoj novinarskoj karijeri, drži mnoge rekorde. Da mi sve to zaista smeta, pobjegao bih iz ovog sporta odavno".

Zašto sluti da je Đoković jednom nogom u penziji?

Zbog oproštajne ceremonije Rafe Nadala je i Novak dobio pitanja o završetku karijere i čini se da je Rotenberg jedan od onih koji naginju tezi da je jednom nogom već u penziji. "Htio sam da ga pitam slično pitanje o tome da li razmišlja o kraju svog puta, sjećam se da sam slično pitanje postavio Federeru kada se Hjuit povukao i rekao mi je da razmišlja o takvim stvarima, šta želi i šta ne želi kada dođe vrijeme za to. Novak je jedini ostao, samo on još igra, još su trojica sličnih godina. Ja sam samo tri mjeseca stariji od Novaka, ali moj posao zahtjeva manje trčanja i istezanja, pa je lakše biti novinar sa 38 godina. Tu su i neki rezultati u prethodne dvije godine gubi od nekih igrača od kojih nikada ne bi izgubio. To se češće dešava", poručio je Rotenberg.

Uporedio je Novaka sa njegovim bivšim trenerom Andreom Agasijem. "Kada je Agasi imao posljednju sezonu, išao sam da ga gledam u Vašingtonu i izgubio je od igrača za kog nikada niste čuli, Andrea Stopini se zove, uz svo dužno poštovanje nikoga se ne sjeća, ali je Agasi izgubio od njega i to mu je teško palo i bio je znak da se kraj bliži. Novak je imao nekoliko takvih znakova, otvoreno priča o tome, nije pun iluzija, realan je i iskren o tome, posebno poslije poraza u Madridu. Sada drugačije razmišlja i na neke turnire ulazi sa željom da samo dobije nekoliko mečeva, da ide polako. Vrijeme će sve pokazati, uzeo je tri slema u 2023. godini, nekoliko poena dijelilo ga je od toga da uzme sve četiri. Serena je bila trudna kada je osvojila grend slem a to nismo znali. Novak je takođe najmlađi od svih članova velike četvorke. Niko mu nije blizu po renkingu u ovom trenutku, od tih igrača koji su sličnih godina kao on."

Ne vjeruje Amerikanac previše u Novakovu sposobnost da osvoji još neki grend slem trofej pre kraja karijere. "Ako će to da se desi onda mora da bude ove godine, da će teško poslije ove godine uraditi. Mislim da realno ima još tri šanse i da će stvari biti samo gore kako vrijeme bude odmicalo. Neću da kažem da je nemoguće. Bio sam u Australiji, dobio je Alkaraza, da se nije povrijedio mislim da bi dobio i Zvereva u polufinalu, a onda Siner u finalu, nisam siguran. Vjerovatno bi bio favorit protiv Novaka, u ovim godinama se čeka previše,... Ne bih bio optimista po pitanju novog sleam, ali je teško. Ne znam koji slem je bio najveće iznenađenje za Novaka u smislu kako je osvojio. Moj izbor bi bio 2018. godina i Vimbldon, mislim da je bio slabije rangiran, da ponovim, ne bih ga otpisao nikako kada pričamo o slemovima."

"Mene apsolutno ne zanima ko će da pobijedi"

Madison Keys is Australian Open champion!



What a moment for the 29-year-old American, who wins her Grand Slam title!#AusOpenpic.twitter.com/sLESodibkc — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt)January 25, 2025

Slušajući Rotenbergovo objašnjavanje stvari, stekao sam utisak da je sve to u stvari kulturološka razlika. Da kod njega ne postoji apsolutno nikakva povezanost ni sa kim, da se ne raduje ničijoj pobjedi posebno, čak i kada pobjeđuju njegovi sunarodnici. "To je tačno, posebno u Americi. Ove godine u Australiji je Medison Kiz postala šampionka i neko je prišao i čestitao mi na njenoj pobjedi, bio sam iznenađen. Mi, posebno i novinari, svi smo distancirani od igrača. Nema tu ličnog osjećaja. Amerikance ne zanima. Vidim da postoji drugačija povezanost i privrženost kod vas prema Novaku. Sjećam se snimaka i proslava koju ste pravili u Beogradu kada je imao uspjehe i to u više navrata. Novak je postao bitan simbol za Srbiju, teško mi je da objasnim, jer nisam ekspert za tu temu, ali mislim da ga donekle gledaju kao spasioca poslije svega što vam se desilo u prošlosti i tako ga tretiraju."

Objasnio je dodatno na šta tačno misli. "Mi se ne fokusiramo na Amerikance dok pišemo, evo i ovdje to vidim na Rolan Garosu. Isto je za Italijane, Špance, pišu o svojim predstavnicima najviše. Kod nas je drugačije, imamo nekoliko igrača, ali preko 20 godina nismo osvojili grend slem trofej. Imali smo neka velika imena u budućnosti u muškom tenisu, izgleda daleko, ali bliže nego prije recimo 10 godina. Vidjećemo kako će Alaraz i Siner da reaguju, nema to uticaj na raspoloženje nacije. Nama u Americi tenis ne znači na isti način kao vama."

"Ako sam ja taj zlikovac, neka tako bude"

Novak Djokovic is#TheGrandMaster. First player to win all nine Masters events in singles, beating Roger Federer 6-4, 6-4 to win Cincinnati at last.



Add it to his having won all Slams and the World Tour Finals, and he's caught 'em all.#Djokémon



☔️pic.twitter.com/n09fkdJh1M — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)August 19, 2018

Kada god Ben objavi nešto oko Novaka na društvenim mrežama, to izaziva veliku pažnju, pa mu tako često komentarima prozivaju i provociraju. "Navikao sam se na sve to. Ako sam ja taj neki zlikovac iz crtanog filma i da moraju da zamisle da sam ja nesrećan da bi oni bili zadovoljni... Dokle god neko fizički ne pomišlja da naudi meni ili mojoj porodici, ne smeta mi to putem interneta. Ako žele da kažu da ću ja da se bacim sa Ajfelove kule zato što je Novak osvojio Olimpijske igre, neka ih, jer znam da to nije realnost."

Podsjetio je i na jedan detalj o Novakovim uspjesima koji su mnogi zaboravili. "Ne smeta meni Novakov uspjeh, ja sam smislio riječ 'Đokemon' za njegove uspjehe. Za Masterse, ima sve po tri puta, navijao sam da osvoji Monte Karlo da bude tri na svakom Mastersu, mislim da taj rekord nikada niko neće oboriti. Dobijam sve manje tih reakcija na društvenim mrežama, možda se algoritam promijenio. Znam da neki pokušavaju da rasparčaju svaku moju objavu i da nađu neki zli plan, to sve izgleda čudno. U isto vrijeme bih rekao da su Novakovi navijači sve opušteniji. Nadam se da su Novakovi fanovi srećni, jer ako im svi ovi uspjesi ne znače toliko da shvate šta je sve uradio, onda ne znam šta više."

"Novak je najveći ikada, ali..."

Kada je već Rotenberg toliko bio otvoren za sva pitanja, gađao sam "u metu" i pitao ga da li je za njega Đoković najbolji teniser svih vremena. "Za mene jeste, apsolutno. Samo bih želio da kažem da ima i nekih drugačijih viđenja. Ja imam glas za 'Kuću slavnih' i uvijek bih prije dao taj glas nekim unikatnim igračima, jer se tu ne radi samo o brojkama. Ima onih koji su uzeli dva grend slema u karijeri, ali koji nisu bili konstantni, zato i kažem da nije sve u brojkama. Ako neko dođe sada i kaže da je Federer najbolji ikada, ne raspravljam se, šta god da je to što vole o Rodžeru, meni je to u redu. Ne volim debate. Ako me pitaš da biram, onda je moj odgovor Novak. Ali, znam da nikada nećemo dobiti jednoglasan odgovor u toj debati, jer ima navijača sa svih strana koji imaju drugačija razmišljanja."

Ipak, ono oko čega uopšte nema poente voditi debatu jeste da sve brojke govore isto - Đoković je najbolji svih vremena. "Brojevi su ludost zaista, nema te brojke koja može da kaže da Novak nije GOAT, svaka kategorija vodi ka njemu. Primjera radi Džimi Konors ima najviše titula, ali nikada nije igrao na Australijan openu i dosta često na Rolan Garosu, zato i kažem da se ne prebacuje računanje sa drugim erama, poput Roda Lejvera koji je imao neke nevjerovatne uspjehe i nemoguće ga je porediti sa njima."

Of Margaret Court's 24 Slams, only 11 were won in the Open Era. The amateur era doesn't count.



Don't let the media fool you. Novak Djokovic is the greatest tennis player of all time and the only person in the Open era to win 24 slamspic.twitter.com/vWqnGTBuX6 — Rishi Kumar (@rishi45kumar)January 25, 2025

Novak ima 24 grend slem pehara, a pojedinci pokušavaju to da unize i da u priču ubace Margaret Kort koja takođe ima 24, ali u periodu u kom tenis nije bio ni izbliza tako ozbiljan. "Spominjali su Margaret i kada je Serena osvajala slemove i jurila je nju. Mislim da su tu tema ljudi koji prave te grafikone, jednostavno traže neku priču, neki ugao da sve to bude zanimljivo. Da je priča o tome da je gotovo, da je Novak osvojio sve, onda nikome ne bi bilo zanimljivo da gleda. Morate da nađete nešto interesantno. Bio sam ovdje, u Parizu, godinama kada je Rafa osvajao titule i nije to bilo baš uvijek uzbudljivo. Gledaš i znaš da će da osvoji. Kort ima neke brojke koje nisu realne, takmičila se u vremenu kada nijedan stranac van Australije tamo nije mogao da igra. Zato i kažem, naravno da postoje ljudi koji ne vole Đokovića, samo hoću da naglasim da nije baš sve u univerzumu sa tim povezano", zaključio je Rotenberg.

U drugom dijelu intervjua sa Rotenbergom imaćete priliku da pročitate i njegovo viđenje o saradnji Đokovića i Mareja, Novakovom novom treneru kao i ponudi koju on ima za Srbina i za koju se nada da će prihvatiti...