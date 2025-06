"Đoković nije najveći ikada jer postoje Nadal i Federer": Danijela nas iznenadila neobičnim odgovorom

Danijela Hantuhova pričala je o Novaku Đokoviću i smatra da on nije najveći igrač svih vremena. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa./

Ko će da osvoji Rolan Garos, kakve su šanse Novaka Đokovića, ko je najbolji teniser svih vremena? Sve to su pitanja na koja je odgovor dala Danijela Hantuhova. Bivša slovačka teniserka je u intervjuu za MONDO govorila o raznim temama tokom "Dana legendi" na drugom grend slemu sezone. Dala je neke odgovore koji će svakako izazvati buru.

"Što se favorita tiče, kod dama sam izabrala Sabalenku prije početka turnira. Mislim da igra najbolji tenis na šljaci u celoj njenoj karijeri. Tako da ostajem sa njom. Kod muškaraca sam izabrala Karlosa Alkaraza. Međutim, način na koji Janik Siner igra na ovom turniru je nevjerovatan, zaista ludački tenis. Počinjem da se brinem malo za Karlosa, ako Janik zadrži taj nivo", počinje Danijela intervju za MONDO.

Bio je to pravi trenutak da je pitam zašto je tako lako otpisala Novaka Đokovića iz te trke.

"Ne možete nikada da otpišete Novaka, posebno poslije svega što je uradio za tenis. Ali, gledala sam kako su Janik i Karlos igrali u Rimu. Imali su više mečeva na šljaci u sezoni i zato sam izabrala njih dvojicu, ali naravno da je Novak jedan od favorita."

"Novak je znao da nas iznenadi"

Intervju sa nekadašnjom teniserkom radili smo uoči meča između Đokovića i Saše Zvereva. I pre tog duela je istakla da Srbin može da pobijedi svu trojicu, misleći na Zvereva, Sinera i Alkaraza.

"Naravno da može, ali u današnje vrijeme i pored fokusa na fitnes, spremnost i sve to što ima, ne treba zaboraviti koliko je oporavak važan. Treba da se oporavi i da savlada svu trojicu igrača, što je u ovoj fazi karijere veoma teško. Naravno, ne kažem da je nemoguće, jer je Novak znao da nas izenadi kada niko to nije očekivao."

Na njenu rečenicu se idealno nadovezalo i pitanje o tome da li to znači da je Novak iznenadio i nju kada je pobijedio Alkaraza i osvojio Olimpijske igre u Parizu prošle godine?

"Ne, ne, uopšte me tada nije iznenadio. Mnogi su birali Karlosa u tom meču, ali sam ja rekla ne i ne. To je bila jedina titula koja je Novaku nedostajala, bila sam toliko emotivna, plakala sam poslije tog meča. Odigrao je toliko velikih mečeva, ali način na koji je odigrao taj meč, onaj forhend iz trka, koji ne znam odakle je izvukao..."

"Novak najveći ikada? Uf..."

S obzirom na način na koji je Danijela pričala o Novaku, moram da priznam da sam očekivao i malo drugačiji odgovor na pitanje da li je Đoković najveći teniser svih vremena.

"Uf, to je za diskusiju. Sva trojica, Novak, Rodžer Federer i Rafa Nadal, su uradila toliko mnogo u našem sportu i ne bi trebalo stavljati jednog iznad drugog. Da nisu imali jedan drugog, ne bi postali to što jesu, gurali su jedan drugog nemojte to da zaboravite."

Na Rafinoj oproštajnoj ceremoniji smo na terenu videli Novaka, Rodžera i Endija Mareja sa njim na terenu, sva četvorica su bili tu. Srbin je jedini koji još drži reket u rukama i takmiči se sa mlađima.

"Samo Novak zna kada će u penziju. Iznenađuju nas oni stalno. Šampioni poput njega, Rodžera i Rafe imaju drugačiji način razmišljanja. Da razmišljaju kao mi, ne bi imali toliko uspjeha. Imaju drugačije limite, očekivanja, drugačiji nivo od nas. Šta god da Đoković odluči, to je nešto lično i samo on zna kada će da bude pravo vrijeme za to", zaključila je Danijela Hantuhova.

