Đoković, Federer, Nadal i Marej ovo nisu zaslužili: "Alkaraz i Siner igraju za klasu iznad"

Hubert Hurkač tvrdi da je tenis mnogo napredovao od najboljih dana Federera, Đokovića, Nadala i Mareja, što implicira kod njega da Alkaraz i Siner igraju za klasu iznad.

Janik Siner i Karlos Alkaraz zaista dominiraju tenisom u posljednjih godinu dana, međutim neki su otišli predaleko da tvrde da će njih dvojica srušiti sve rekorde Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a zatim i Novaka Đokovića. Izgleda da su mnogi olako zaboravili nivo tenisa na kome je igrala "velika trojka", što ne pomenuti i Endija Mareja koji se jedno vrijeme sa njima takmičio, pa se tako subjektivnost zbog skorašnjih uspjeha Alkaraza i Sinera preuveličava.

Sada je Hubert Hurkač, nekada šesti teniser svijeta, koji je inače "poslao" Federera u penziju pobjedom na Vimbldonu, poručio da je nivo na kome Siner i Alkaraz igraju viši u odnosu na onaj period kada smo gledali Federera, Nadala, Đokovića i Mareja. Malo je reći da je to smjela izjava.

"Teško je reći ko bi pobijedio kada svi igraju svoj najbolji tenis", rekao je Hurkač koga su pitali da uporedi dvije generacije, pa je onda prelomio za novu jer smatra da je to viši nivo tenisa nego nekada: "Imam utisak da nivo igre raste iz godine u godinu, i naravno, možemo reći da je nivo danas viši nego prije deset godina, ali to ne znači da Rodžer, Rafa, Novak i Endi ne bi mogli da dostignu nivo na kojem smo sada".

Ostavio je mali prostor za "veliku četvorku" Hurkač, ali nije bio naročito ubjedljiv: "I oni su se svake godine poboljšavali i podizali standard, tako da bi, da igraju danas, nastavili da napreduju. Ono što možemo da kažemo jeste da Janik i Karlos trenutno igraju nevjerovatno, i na nama ostalima je da naporno radimo kako bismo ih stigli".

Šta kažu Siner i Alkaraz?

Alkaraz gotovo redovno priča da nije na nivou na kome su Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal, dok je Siner na Vimbldonu iskoristio priliku da kaže da njihovo rivalstvo nije toliko veliko da bi moglo u isti koš sa "velikom trojkom".

"Mislim da to nije za poređenje", rekao je otvoreno Janik Siner: "Pa, oni to rade već 15 godina, mi tek nekoliko - vidjećemo da li ćemo uspjeti isto. Ali, među nama postoji poštovanje i prijatelji smo i van terena. Svakom igraču treba neko ko će ga gurati preko granica. To je slučaj sa nama".

"Kao što uvijek kažem, mene Alkaraz tjera da još više napredujem - kada izgubite od nekoga, želite još više da radite da biste promijenili ishod", naglasio je Siner.