Borac m:tel na 4/4 - savladana i Krivaja!

Crveno-plavi su ostvarili novu pobjedu tokom pripremnog perioda.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca m:tel ostvarili su ove subote četvrti trijumf kad je riječ o kontrolnim utakmicama pred početak nove sezone.

Izabranici Mirka Mikića su na parketu Borika trijumfovali nad Krivajom rezultatom 40:33.

Podsjetimo, crveno-plavi su ranije, na parketu Arene Gradiška, savladali Grosuplje (34:24), a potom u Banjaluci savladali Derventu (37:24) i Slobodu (30:19).

