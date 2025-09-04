logo
Borac m:tel predstavio retro dres povodom 50 godina od osvajanja titule šampiona Evrope! 6

Borac m:tel predstavio retro dres povodom 50 godina od osvajanja titule šampiona Evrope!

Autor Dragan Šutvić
6

Klub iz Gospodske ulice predstavio je dres za novu sezonu, kojim je podsjetio na najveći uspjeh.

Retro dres RK Borac 50 godina od titule prvaka Evrope Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je novi dres za sezonu 2025/26, inspirisan najvećim uspjehom u istoriji kluba i domaćeg sporta – titulom prvaka Evrope 1976. godine.

Ove sezone obilježava se 50 godina od nezaboravnog trijumfa nad danskom Fredericijom (17:15), kada je Borac ispisao zlatne stranice rukometne istorije.

Dres je osmišljen kao retro omaž tom jubileju i u sebi nosi simbole jedne slavne generacije.

Na njemu se nalazi stilizovani trofej Kupa evropskih šampiona, popis imena igrača i trenera koji su tada ispisali istoriju, rezultat finala (17:15) na kragni, kao i natpis "Šampioni Evrope 1976". Poseban pečat daje font brojeva identičan onome sa dresova iz 1976. godine, čime se dodatno naglašava autentičnost.

Sam dizajn urađen je u retro stilu, nalik na originalni dres koji je tada izrađivao Adidas, što je u to vrijeme bio prestiž za jedan klub iz bivše Jugoslavije. Na taj način Borac m:tel odaje počast svojim legendama i podsjeća navijače na temelje na kojima je izgrađena bogata tradicija kluba.

"Borac je ime koje nosi obavezu, ali i ponos. Ovim dresom želimo da spojimo prošlost i budućnost, da mladim generacijama pokažemo gdje su naši korijeni, a navijačima pružimo emociju i sjećanje na trenutke kada je Borac bio na krovu Evrope", poručili su iz Udruženja "Crveno-plavi" čiji predstavnici su zaslužni za ovu ideju i njeno sprovođenje.

Novi dres biće predstavljen navijačima na prvoj domaćoj utakmici u novoj sezoni, a biće uskoro dostupan i u prodaji navijačima, u varijanti bez oznaka sponzora, kako bi još autentičnije prikazao dres iz 1976. godine.

(mondo.ba)

Boooorac

Svjetski izgleda, šta čeka FK???

Mrki

Ja tu ne vidim dres, vec neku tkaninu oblika majice prekrivenu sponzorskim naljepnicama

Istorija se ponavlja

Opet ce vas Uncanini tuziti

Hoće

@Istorija se ponavlja Zamisli Unčanini tužili i RK i ŽRK,i opet im daš mogućnost da te pošalju na sud, kamate naplate.

Legenda

@Istorija se ponavlja Stigli i oni opet na red da uzmu koju markicu mjesečno. Nema tom klubu boljitka...

