Borac m:tel predstavio retro dres povodom 50 godina od osvajanja titule šampiona Evrope!

Klub iz Gospodske ulice predstavio je dres za novu sezonu, kojim je podsjetio na najveći uspjeh.

Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je novi dres za sezonu 2025/26, inspirisan najvećim uspjehom u istoriji kluba i domaćeg sporta – titulom prvaka Evrope 1976. godine.

Ove sezone obilježava se 50 godina od nezaboravnog trijumfa nad danskom Fredericijom (17:15), kada je Borac ispisao zlatne stranice rukometne istorije.

Dres je osmišljen kao retro omaž tom jubileju i u sebi nosi simbole jedne slavne generacije.

Na njemu se nalazi stilizovani trofej Kupa evropskih šampiona, popis imena igrača i trenera koji su tada ispisali istoriju, rezultat finala (17:15) na kragni, kao i natpis "Šampioni Evrope 1976". Poseban pečat daje font brojeva identičan onome sa dresova iz 1976. godine, čime se dodatno naglašava autentičnost.

Sam dizajn urađen je u retro stilu, nalik na originalni dres koji je tada izrađivao Adidas, što je u to vrijeme bio prestiž za jedan klub iz bivše Jugoslavije. Na taj način Borac m:tel odaje počast svojim legendama i podsjeća navijače na temelje na kojima je izgrađena bogata tradicija kluba.

"Borac je ime koje nosi obavezu, ali i ponos. Ovim dresom želimo da spojimo prošlost i budućnost, da mladim generacijama pokažemo gdje su naši korijeni, a navijačima pružimo emociju i sjećanje na trenutke kada je Borac bio na krovu Evrope", poručili su iz Udruženja "Crveno-plavi" čiji predstavnici su zaslužni za ovu ideju i njeno sprovođenje.

Novi dres biće predstavljen navijačima na prvoj domaćoj utakmici u novoj sezoni, a biće uskoro dostupan i u prodaji navijačima, u varijanti bez oznaka sponzora, kako bi još autentičnije prikazao dres iz 1976. godine.

