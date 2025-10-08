logo
"Ovo je sr**e": Pobijedio Sinera, anonimus ga spriječio da igra sa Đokovićem, pa je počeo da psuje pred kamerama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Talon Grikspor nadao se da može da dođe do samog kraja posle ispadanja mnogih favorita, pa je izgubio živce kad je davao izjavu

Talon Grikspor psovao pred kamerama

Talon Grikspor nadao se da bi mogao da ode do samog kraja i da se bori za titulu u Šangaju. Posebno poslije ispadanja mnogih favorita. Mislio je da će doći i do potencijalnog okršaja sa Novakom Đokovićem u polufinalu, ali je umjesto toga doživio otrežnjenje. U drugom kolu mu je Janik Siner predao meč u trećem setu, pa je u osmini finala izgubio od Valentina Vančerota (Monako) poslije skoro dva i po časa igre (4:6, 7:6, 6:4). Poslije tog meča je bio vidno bijesan, toliko da je psovao pred kamerama.

"Odigrao sam veoma dobar meč protiv drugog tenisera svijeta prije nekoliko dana. Sad sam izgubio od 204. igrača na svijetu. To najbolje opisuje tenis. Pokazuje da sam izabrao sport koji je sr**e. Vjerovatno ću opet sutra imati želju da igram, ali sam u ovom momentu završio sa svim. Radije bih da sam izgubio u prvom kolu nego što sam izgubio ovaj meč", ljut je bio Grikspor pred kamerama.

Holanđanin je trenutno 31. teniser svijeta, najbolji plasman bio mu je 21. mjesto 2023. godine i ukupno je u karijeri zaradio oko 6,7 miliona dolara. U karijeri je osvojio tri titule. Dvije 2023. godine (Hertogenboš i Pune) i jednu u tekućoj sezoni (Majorka). Kada su u pitanju okršaji sa Đokovićem, susreli su se četiri puta i svaki put je Novak izlazio kao pobjednik.

