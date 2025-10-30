Evo koliko je Aleksandar Rakić naplatio meč: Borio se samo 109 sekundi, a ovo je njegova zarada

Srpski predstavnik u Abu Dabiju Aleksandar Rakić doživio je nokaut već u prvoj rundi i tako zabilježio četvrti uzastopni poraz u UFC.

Aleksandar Rakić (33) prerano je završio meč u Abu Dabiju na UFC 321. U oktagonu je proveo svega 109 sekundi, a onda je doživio nokaut Rusa Azameta Murzakaniva. Za nešto manje od dva minuta borbe Rakić je zaradio 136.000 dolara.

Ostaje žal jer Rakić nije uspeo da prekine niz poraza, mada je posle meča protiv Rusa istakao da ima sajajan tim i da će učiniti sve kako bi ostvario puni potencijal u sportu kojim se bavi. "Želim najprije da se izvinim svim svojim navijačima što sam vas razočarao. Sinoć jednostavno nije bila moja noć."

"Imao sam možda i najbolje pripreme u životu - mentalno i fizički sam se osjećao odlično i nikada nisam imao ovakav tim kao sada. Svojim pravim, lojalnim fanovima i svojoj porodici - žao mi je što nisam pružio nastup kakav ste očekivali. Ovaj poraz me neće definisati, niti moju karijeru. Još uvijek učim, još uvijek napredujem i uradiću sve što je potrebno da postignem veličinu u ovom sportu", napisao je Rakić.

Najplaćeniji u Abu Dabiju na UFC 321 bio je Tom Aspinal, koji je nažalost tokom meča doživio tešku povredu očiju. Englez je za dolazak na takmičenje zaradio 3.500.000 dolara, dok je na konto njegovog rivala Sirila Ganea leglo 1.500.000 dolara.