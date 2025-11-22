Nekada najljepša teniserka svijeta "prozvala" Arinu Sabalenku "Moraju li na Maldive?"

Eženi Bušar se oglasila na društvenim mrežama i to je shvaćeno kao prozivka na račun Arine Sabalenke i tenisera

Eženi Bušar otišla je u penziju. Važila je za jednu od najljepših teniserki svijeta dok se bavila "bijelim sportom", a sada je na društvenim mrežama podigla buru. Shvatili su to mnogi kao javnu prozivku na račun Arine Sabalenke i mnogih drugih teniserki i tenisera.

"Da li je onima koji igraju tenis dozvoljeno samo da idu na Maldive na odmor", napisala je Bušar na društvenim mrežama i ubrzo je dobila odgovore od mnogih.

Are tennis players only allowed to vacation in the Maldives? — Genie Bouchard (@geniebouchard)November 18, 2025

Među njima je bio bivši teniser Džon Izner koji je samo napisao "ne", dok su je neki napadali i pitali "gdje odmaraju igrači piklbola" aludirajući na to da je promijenila karijeru i da se više ne bavi tenisom.

Sabalenka je poslije poraza od Elene Ribakine na Završnom turniru u Rijadu došla na konferenciju za medije i novinarima rekla "da se ubrzaju, jer žuri na Maldive". Poslije toga je na Instagramu objavljivala fotke u kupaćem kostimu i sa plaža i pokazala da tamo uživa.

