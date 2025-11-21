logo
Aranđelovdan u kući Novaka Đokovića: Ovako je slavio slavu uz patrijarha Porfirija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković slavi Aranđelovdan i tim povodom oglasio se na društvenim mrežama i čestitao krsnu slavu svima koji slave.

Novak djokovic slavi arandjelovdan Izvor: MN PRESS

Novak Đoković slavi Aranđelovdan i tim povodom se oglasio na društvenim mrežama. Najbolji teniser svih vremena je postavio fotografiju i na svom Instagramu i čestitao slavu svima koji slave uz tri emotikona ruke koja se moli. Ono što se ne zna jeste da li je trenutno u Grčkoj ili u Srbiji.

Uz fotografiju je objavio i sliku Svetog Arhangela Mihaila i tako pokazao da obilježava svoju krsnu slavu. 

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Poznato je da se Novak sa porodicom preselio u Grčku, ali da je prethodnih dana dolazio u Srbiju i da je "vodio navijanje" i na utakmicama Crvene zvezde u Areni, tako da je moguće da krsnu slavu provodio okružen svojim najbližima u Beogradu.

Prethodnih godina na slavi u porodičnom domu bio je i patrijarh Porfirije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Novak Đoković igra sirtaki
Izvor: X/Frani2312
Izvor: X/Frani2312

(MONDO)

