Aranđelovdan u kući Novaka Đokovića: Ovako je slavio slavu uz patrijarha Porfirija

Novak Đoković slavi Aranđelovdan i tim povodom oglasio se na društvenim mrežama i čestitao krsnu slavu svima koji slave.

Novak Đoković slavi Aranđelovdan i tim povodom se oglasio na društvenim mrežama. Najbolji teniser svih vremena je postavio fotografiju i na svom Instagramu i čestitao slavu svima koji slave uz tri emotikona ruke koja se moli. Ono što se ne zna jeste da li je trenutno u Grčkoj ili u Srbiji.

Uz fotografiju je objavio i sliku Svetog Arhangela Mihaila i tako pokazao da obilježava svoju krsnu slavu.

Poznato je da se Novak sa porodicom preselio u Grčku, ali da je prethodnih dana dolazio u Srbiju i da je "vodio navijanje" i na utakmicama Crvene zvezde u Areni, tako da je moguće da krsnu slavu provodio okružen svojim najbližima u Beogradu.

Prethodnih godina na slavi u porodičnom domu bio je i patrijarh Porfirije.

Патријарх Порфирије на слави код Новака Ђоковићаpic.twitter.com/EWlK1BSaAF — Севастократор (@Sevastokrator3)November 21, 2022

