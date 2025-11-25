Nije samo izdajnik, nego je uništio svetkovinu tenisa: Janik Siner razapet dok Italija slavi

Nakon što je optužen da je izdao Italiju i odbio da igra za Dejvis kup reprezentaciju, Janik Siner sada pod paljbom i da uništava ovu tenisku svetkovinu.

Italija je treći put uzastopno osvojila Dejvis kup pošto je u finalu pobijedila Španiju, ali smo bili uskraćeni za okršaj najboljih igrača svijeta. Karlos Alkaraz se povukao u poslednji čas zbog povrede zadnje lože, dok je s druge strane Janik Siner odlučio mnogo ranije da otkaže i da mu je važnije da odmori na Maldivima nego da igra za reprezentaciju.

Zbog toga su ga u Italiji prozvali "izdajnikom", kritikovali su ga redom zbog toga što kod njega nije bilo ni trunke patriotizma da pomogne svojoj reprezentaciji da dođe do novog trofeja, dok je uz to sada optužen i da uništava tenisku svetkovinu.

Dejvis kup, najstarije ekipno tenisko takmičenje, koje je mnogo puta u posljednjih nekoliko godina mijenjalo format, očigledno nije bilo dovoljno atraktivno za Janika Sinera, pa je tako američki teniser Sem Kveri ispričao u jednom podkastu da ga Italijan na taj način zapravo dodatno ruši.

"Igra se u Italiji, u Bolonji, a Siner i Muzeti ne igraju. To samo pokazuje koliko je format prilično loš, kada njihova dva najbolja igrača ne igraju ove nedjelje u Italiji", rekao je Kveri u podkastu "Nothing Major Show".

Koautor podkasta Džon Izner složio se u ovoj konstataciji i objasnio je koliko je Dejvis kup izgubio značaj: "Ako bih te sada pitao da nabrojiš osam zemalja u Dejvis kupu, vjerovatno bi pogodio četiri, ali stvarno ne bismo znali. Moram da odem da pogledam, da vidim koji momci uopšte igraju. Momcima jednostavno nije stalo. Moraju to da rade svake druge godine. Jednom godišnje, svake druge godine", naglasio je Izner.

Kako su u Italiji poludjeli na Sinera?

Dok su se Koboli, Beretini i ostali mučili da Italiju ostave na tronu u Dejvis kupu, Janik Siner je odmarao na Maldivima što je plan koji je saopštio još prije mjesec dana. Zato su ga redom svi napadali, između ostalog i "Codacons".

"Poslije Sinerove odluke da se povuče iz Dejvis kupa zahtijevamo da mu se uzmu sve zvanične nagrade i priznanja. Njegova odluka predstavlja šamar u lice Italiji, Italijanima i milionima strastvenih teniskih navijača. Svaki sportista ima pravo da donosi odluke kakve želi u karijeri, ali ne može da bira da predstavlja Italiju širom svijeta i da dobija razne privilegije, a onda da uradi nešto potpuno suprotno. Da Janik provodi manje vremena snimajući reklame za sve moguće proizvode, možda bi onda imao više vremena da predstavlja svoju zemlju", naveli su tad u saopštenju dok je selektor Volandri pokušao da ga odbrani.

"Dva puta sam osvojio Dejvis kup. Moj tim i ja smo donijeli takvu odluku jer je sezona preduga. Potrebno mi je nekoliko dodatnih nedjelja slobodno kako bih što prije započeo sa pripremama za narednu sezonu", poručio je Siner.

