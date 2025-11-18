Bila je vjerena za Šumahera, sad je devojka Janika Sinera: Ko je Lejla Hasanović rodom iz BiH?

Lejla Hasanović ukrala je šou Janiku Sineru na završnom mastersu. Manekenka rodom iz Bosne i Hercegovine ne prestaje da izaziva interesovanje javnosti, naročito nakon pojave u Torinu.

Janik Siner odnio je pobjedu u finalu završnog mastersa u Torinu i time zaokružio trofejnu sezonu, poslije dva osvojena grend slem turnira. Činilo se da poslije doping afere sve ide na ruku mladom Italijanu, a sada je to i potvrdio, pošto je poslije velikog slavlja nad Karlosom Alkarazom (7:6(4) 7:5), sa peharom pozirao pored djevojke Lejle Hasanović (25). Popularna influenserka izazvala je mnogo pažnje u Torinu.

Pobjeda Sinera u Torinu bila je važna iz nekoliko razloga - uspio je da odbrani ATP trofej, potom je nastavio niz pobjeda na tvrdim podlogama, pa ih sada ima 31, a i zaradio je mnogo. Nakon velikog uspjeha, Italijan se javno zahvalio i djevojci, pod svjetlima pozornice u svojoj domovini.

Lejla je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, konkretno iz Srebrenice, a odmah nakon pobjede baš njoj je prišao doskorašnji prvi teniser svijeta. Veza Italijana i mlade influenserke iz Danske privukla je mnogo pažnje, a mediji su otišli i korak dalje, pa nakon što su vidjeli prsten na Lejlinoj ruci, već su pomislili da je na pomolu i brak. No, Siner je vrlo brzo demantovao glasine.

Ko je Lejla Hasanović?

Hasanović je rođena 8. novembra 2000. u Kopenhagenu, od roditelja bosanskog porijekla. Lajla je po profesiji danski model i influenserka, a odrasla je u Svendborgu (ostrvo u Danskoj), a potom je studirala u SAD u Kentakiju. Ipak, odlučila je da je manekenstvo poziv koji je tanima, već sa 16 godina uplovila je u vode u kojima je i sada.

Uspjela je Lejla i 2019. da stigne do finala izbora za Mis Danske. Veliki uspjeh na sceni otvorio joj je put, pa je ubrzo počela da sarađuje sa luksuznim brendovima, te se mogu pomenuti imena poput Armani bjuti ili Prada bjuti. Djevojka bosanskih korijena tako je uspjela da izgradi prisustvo u svijetu mode i lepote.

Hasanovićeva na instagram profilu ima više od 350.000 pratilaca, a aktivna je i na drugim platformama, pa tako na jutjubu ima više desetina hiljada pratilaca. Njenje teme su uglavnom profilisane strukom kojom se bavi, te obrađuje detalje vezane za modu, njegu tijela i lica, kao i ostale sadržaje o ljepoti.

Lejla je mogla da vidi Mihaela Šumahera

Lejla Hasanović je prije romanse sa Janikom Sinerom bila u vezi sa sinom Mihaila Šumahera - Mikom. Veza bivšeg vozača Formule 1 timova Mercedes i Has, bila je praćena u medijima, pa su mnogi od njih tada govorili da je jedan od rijetkih osoba na svijetu koja smije vidjeti proslavljenog vozača Formule 1, koji je već godinama u svojoj kući i neguje ga porodica.

Par je navodno bio u romantičnom odnosu od 2022. Međutim, stvari su krenuli nizbrdo kad su oboje viđeni na aplikacijama za upoznavanje poznatih ličnosti. Ubrzo su nestale i zajedničke fotografije sa društvenih mreža, a sve se dogodilo šest mjeseci nakon što se par vjerio.