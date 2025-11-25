Nekadašnji rukometaš Borca m:tel potpisao za Nant: Ovo je pravi korak u karijeri

Bosanskohercegovački reprezentativac Luka Perić od naredne sezone će nositi dres Nanta, s kojim je potpisao ugovor do 2029. godine, saopštio je u utorak francuski klub.

Perić će se priključiti Nantu od sezone 2026/27, nakon tri izuzetne godine provedene u Celju, gdje je potvrdio status jednog od najperspektivnijih rukometaša u Evropi.

Karijeru je počeo u banjalučkom Borcu m:tel, za koji je odigrao i prve mečeve u evropskim takmičenjima.

U slovenačkom timu je postigao 15 golova u Ligi šampiona, 54 pogotka u prvoj sezoni prvenstva Slovenije, a prethodne je zabilježio čak 106 golova uz 14 u okviru EHF Evropskog kupa.

Aktuelna sezona donijela mu je još bolju formu - u slovenačkom šampionatu je bio strijelac 49 puta na devet mečeva, što mu je donijelo status trećeg golgetera Celja.

I u dresu reprezentacije BiH sve više dobija prostora, a u kvalifikacijama za Euro 2026 upisao je 18 golova u šest mečeva.

Igra na poziciji desnog krila, a u Nant stiže kao još uvijek mlad, ali i prilično iskusan igrač.

"Veoma sam srećan. Zahvaljujem predsjedniku Gaelu Peletijeu, treneru Gregoriju Kojeanu i cijeloj organizaciji Nant na ovoj prilici. Ovo je pravi korak za mene i radujem se novom poglavlju karijere. Klub je izuzetno organizovan, ambiciozan i uvijek teži vrhu - što se savršeno uklapa u moje lične ambicije", rekao je Perić nakon potpisivanja ugovora, a prenio klupski sajt.

Predsjednik Nanta takođe nije krio zadovoljstvo dolaskom mladog Banjalučanina.

"Tražili smo pojačanje na desnom krilu i okrenuli se ovom mladom igraču iz BiH s nespornim talentom i velikim prostorom za napredak. Uvjereni smo da će u Nantu pronaći idealno okruženje za razvoj i da će svojom energijom i odlučnošću dodatno ojačati naš tim", istakao je Peletije.

