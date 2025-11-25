logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekadašnji rukometaš Borca m:tel potpisao za Nant: Ovo je pravi korak u karijeri 1

Nekadašnji rukometaš Borca m:tel potpisao za Nant: Ovo je pravi korak u karijeri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Bosanskohercegovački reprezentativac Luka Perić od naredne sezone će nositi dres Nanta, s kojim je potpisao ugovor do 2029. godine, saopštio je u utorak francuski klub.

Luka Perić novi rukometaš francuskog Nanta Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Perić će se priključiti Nantu od sezone 2026/27, nakon tri izuzetne godine provedene u Celju, gdje je potvrdio status jednog od najperspektivnijih rukometaša u Evropi.

Karijeru je počeo u banjalučkom Borcu m:tel, za koji je odigrao i prve mečeve u evropskim takmičenjima.

U slovenačkom timu je postigao 15 golova u Ligi šampiona, 54 pogotka u prvoj sezoni prvenstva Slovenije, a prethodne je zabilježio čak 106 golova uz 14 u okviru EHF Evropskog kupa.

Aktuelna sezona donijela mu je još bolju formu - u slovenačkom šampionatu je bio strijelac 49 puta na devet mečeva, što mu je donijelo status trećeg golgetera Celja.

I u dresu reprezentacije BiH sve više dobija prostora, a u kvalifikacijama za Euro 2026 upisao je 18 golova u šest mečeva.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Igra na poziciji desnog krila, a u Nant stiže kao još uvijek mlad, ali i prilično iskusan igrač.

"Veoma sam srećan. Zahvaljujem predsjedniku Gaelu Peletijeu, treneru Gregoriju Kojeanu i cijeloj organizaciji Nant na ovoj prilici. Ovo je pravi korak za mene i radujem se novom poglavlju karijere. Klub je izuzetno organizovan, ambiciozan i uvijek teži vrhu - što se savršeno uklapa u moje lične ambicije", rekao je Perić nakon potpisivanja ugovora, a prenio klupski sajt.

Predsjednik Nanta takođe nije krio zadovoljstvo dolaskom mladog Banjalučanina.

"Tražili smo pojačanje na desnom krilu i okrenuli se ovom mladom igraču iz BiH s nespornim talentom i velikim prostorom za napredak. Uvjereni smo da će u Nantu pronaći idealno okruženje za razvoj i da će svojom energijom i odlučnošću dodatno ojačati naš tim", istakao je Peletije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Perić Rukomet Nant

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Novinar

Rijetko dobar i kulturan momak. Veliki rad se ipak isplati. Perke svaka cast.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC