Formula 1 ima novog šampiona: Lando Noris nadmudrio Maksa Ferstapena!

Lando Noris je novi šampion Formule 1 iako je prošao kao treći kroz cilj, iza Pijastrija i pobjednika trke u Abu Dabiju Maksa Ferstapena.
Vozač Meklarena Lando Noris je novi šampion Formule 1. U posljednjoj trci sezone vozio je briljantno i zahvaljujući vrhunskoj strategiji svoje ekipe došao je do titule, za dva boda ispred Maksa Ferstapena koji je trijumfovao na stazi Jas Marina, što mu opet nije bilo dovoljno.
Znao je i prije trke Noris da mu treba podijum, u slučaju Ferstapenove pobjede, tako da se i trkao za treće mjesto i sve vrijeme je znao šta radi na stazi. Jedina drama viđena je poslije prve promjene guma kod Norisa, kada je pao na deveto mjesto i našao se u gužvi, međutim u sljedećih šest krugova vratio se iza vodećeg dvojca i do kraja trke uspijevao je da odbije nalete Šarla Leklera koji je bio jedina uzdanica Red Bula.
1. Norris 423
2. Verstappen 421
3. Piastri 410
Na kraju, Oskar Pijastri je prošao kao drugi kroz cilj, a završio je tek kao trećeplasirani u generalnom šampionatu, što se nije činilo jer je na polovini sezone bio lider i najduže je držao to prvo mjesto.
Sezonu nam je "začinio" upravo Maks Ferstapen, koji će ostati u Red Bulu i sljedeće sezone, pošto mu je popravljen bolid u nastavku sezone, a ko zna šta bi se dogodilo da nisu imali toliko problema na startu - možda bi ponovo osvojio šampionsku titulu, petu u nizu u Formuli 1.
Ipak, došlo je vrijeme za nove i mlađe, ali ako smo nešto naučili - onda je to da se Maks Ferstapen uvijek vraća još gladniji.