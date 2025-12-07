logo
Formula 1 ima novog šampiona: Lando Noris nadmudrio Maksa Ferstapena!

Formula 1 ima novog šampiona: Lando Noris nadmudrio Maksa Ferstapena!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lando Noris je novi šampion Formule 1 iako je prošao kao treći kroz cilj, iza Pijastrija i pobjednika trke u Abu Dabiju Maksa Ferstapena.

Lando Noris novi šampion Formule 1 Izvor: Xavi Bonilla / AFP / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris je novi šampion Formule 1. U posljednjoj trci sezone vozio je briljantno i zahvaljujući vrhunskoj strategiji svoje ekipe došao je do titule, za dva boda ispred Maksa Ferstapena koji je trijumfovao na stazi Jas Marina, što mu opet nije bilo dovoljno.

Znao je i prije trke Noris da mu treba podijum, u slučaju Ferstapenove pobjede, tako da se i trkao za treće mjesto i sve vrijeme je znao šta radi na stazi. Jedina drama viđena je poslije prve promjene guma kod Norisa, kada je pao na deveto mjesto i našao se u gužvi, međutim u sljedećih šest krugova vratio se iza vodećeg dvojca i do kraja trke uspijevao je da odbije nalete Šarla Leklera koji je bio jedina uzdanica Red Bula.


Na kraju, Oskar Pijastri je prošao kao drugi kroz cilj, a završio je tek kao trećeplasirani u generalnom šampionatu, što se nije činilo jer je na polovini sezone bio lider i najduže je držao to prvo mjesto.

Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sezonu nam je "začinio" upravo Maks Ferstapen, koji će ostati u Red Bulu i sljedeće sezone, pošto mu je popravljen bolid u nastavku sezone, a ko zna šta bi se dogodilo da nisu imali toliko problema na startu - možda bi ponovo osvojio šampionsku titulu, petu u nizu u Formuli 1.

Ipak, došlo je vrijeme za nove i mlađe, ali ako smo nešto naučili - onda je to da se Maks Ferstapen uvijek vraća još gladniji.

Tagovi

Formula 1 Lando Noris Maks Ferstapen

