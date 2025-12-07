"Izgledam kao gubitnik, neću da plačem": Lando Noris osvojio titulu, ugledao majku i slomio se

Lando Noris, novi šampion Formule 1, nije mogao da obuzda emocije poslije osvajanja titule u Abu Dabiju.

Izvor: Adrenalin/Screenshot

Britanski as Lando Noris (26) postao je prvi put u karijeri šampion Formule 1, u dramatičnoj završnici sezone u Abu Dabiju. Prošao je kao trećeplasirani, što mu je bilo dovoljno da osvoji titulu u drami koja će se pamtiti - samo dva boda su odlučila šampiona.

Poslije trke, u razgovoru sa legendarim Denisom Kultardom, Lando Noris nije mogao da obuzda emocije, pričao je mirnim tonom, pa vikao "uspjeli smo, uspjeli smo", a nekoliko puta je prekidao razgovor zbog suza.

"Prije svega hoću da zahvalim svojim momcima, svima u Meklarenu, mojim roditeljima, Moji mama i tata su tu, bili su uz mene od početka", rekao je Noris i nakratko zastao, jer mu je zadrhtao glas.

"Neću da plačem... Hvala mami i tati... Evo sad izgledam kao gubitnik", rekao je on aludirajući na svoje suze.

"Ne, sada izgledaš kao pravi šampion", rekao mu je slavni Kultard.

"Nema srećnijeg, ludo sam srećan"

Izvor: Xavi Bonilla / AFP / Profimedia

Kakav je osjećaj? Da li je uopšte moguće opisati ga?

"Osjećam se neverovatno. Sada znam kako se Maks (Ferstapen) osjećao, hoću da mu čestitam kao i Oskaru (Pijastriju), bili su mi veliki konkurenti. Učio sam od njih, uživao sam trkajući se protiv njih, bila je ovo sjajna godina, uspjeli smo... Uspjeli smo!", rekao je Noris uz kroz stegnute zube.

Bila je ovo burna godina, tokom koje su Meklarenovi vozači od starta napravili veliku razliku, Pijastri je u jednom trenutku imao značajnu prednost, a Ferstapen je sa Red Bulom u završnici uspio da im se primakne i da brani titulu do posljednjih trenutaka sezone.

"Malo ljudi na svijetu i u Formuli 1 je uspjelo da ostvari ono što sam ja doživio ove sezone. Niko nije srećniji od mene, ludo sam srećan", kazao je on.

Veoma je zahvalan i svom timu, u kojem je od 2017. godine. Najprije je bio član "Meklarenovog razvojnog programa za vojače", zatim je testirao bolide britanskog tima, a onda je i zvanično promovisan u rezervnog vozača za sezonu "2018". U Formuli 1 je postao punopravni vozač 2019, kao partner Karlosu Sajncu.

"Bilo je ovo dugo putovanje sa Meklarenom, zajedno smo devet godina, bilo je mnogo teških trenutaka i mnogo dobrih trenutaka. Osjećam se kao da sam prvi put mogao da im uzvratim na tome, osjetio sam se dijelom tima ove godine i ponosan sam na to i ponosan i na sve koje je ovaj uspjeh rasplakao", kazao je novi šampion, koji će imati tri mjeseca za odmor, pa kreće u odbranu titule.