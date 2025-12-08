Reprezentacija Srbije jedva čeka u Arenu: Evo šta je čeka do početka Evropskog prvenstva u Beogradu

Vaterpolo reprezentacija Srbije počela je u Kragujevcu pripreme za Evropsko prvenstvo u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Kandidati za sastav vaterpolo reprezentacije Srbije okupili su se u petak uveče u Kragujevcu a u subotu i nedjelju održali i prve treninge u okviru priprema za Evropsko prvenstvo koje će biti odigrano u Beogradu u 10. do 26. januara.

"Tek smo počeli, u pitanju su uvodni treninzi, dobro poznati kada su velika takmičenja cilj sezone. Atmosfera je odlična, svi smo željni rada, igranje u Areni je motiv za sve nas", kaže iskusni reprezentativac Strahinja Rašović za sajt Vaterpolo saveza Srbije

Od 10. do 12. decembra će u Kragujevcu na sparingu biti reprezentacija Rumunije.

"Ovo je prva faza priprema. Poslije Kragujevca odlazimo u Kranj na kondicione pripreme i to će fizički biti najzahtevniji dio posla. Poslije toga Atina i turnir u Trebinju. Nema mnogo vremena do Beograda i rad treba da iskoristimo maksimalno kako bi bili spremni", dodao je Rašović, dvostruki olimpijski šampion.

U beogradskoj Areni je prije deset godina odigrano Evropsko prvenstvo na kojem je, pred rekordnim brojem gledalaca, Srbija u finalu savladala Crnu Goru. Iz tog sastava na pripremama su: Ranđelović, Nikola Jakšić, Ćuk i Mandić. Selektor Uroš Stevanović je bio pomoćnik Dejana Savića.

Na početak priprema u Kragujevcu selektor Uroš Stevanović je pozvao 23 igrača. To su: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april), Radosav Virijević (Valis), Mihajlo Gošić (Sava), centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Dušan Trtović (Novi Beograd 11. april), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11. april), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd 11. april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11. april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11. april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), Vuk Milojević (Novi Beograd 11. april) i Luka Gladović (Novi Beograd 11. april).