"Novak Đoković ima veće šanse da osvoji grend slem nego Saša Zverev"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sergej Stakhovski istakao je da Novak Đoković ima mnogo više šansi da osvoji grend slem trofej od Saše Zvereva i da sve zavisi od zdravlja srpskog asa.

"Novak Đoković ima veće šanse da osvoji grend slem nego Saša Zverev" Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Nova teniska sezona uskoro počinje. Novak Đoković je jedan od igrača koji će pokušati da zaustavi dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i da dođe do 25. grend slem titule. Sve kreće od Australijan opena, a pred ulazak u 2026. godinu javio se bivši ukrajinski teniser Sergej Stahkovski koji Srbinu daje mnogo veće šanse nego recimo Saši Zverevu.

"Đoković ima šansu da uzme grend slem. Rekao bih da ima više šanse nego Zverev. Igrao je u četiri polufinala na slemovima ove godine i može da osvoji bilo šta. Ima sjajnu statistiku u Austrailiji što mu daje razlog da razmišlja o načinu na koji će pristupiti turniri šta dalje slijedi", objasnio je Stakovski u razgovoru za "BTU".

Zverev je poslije suspenzije Sinera i njegove tromjesečne pauze imao priliku da preuzme i prvo mjesto na ATP listi, ali nije u tome uspio. Odigrao je veoma lošu sezonu, iako je dobro počeo. Na Australijan openu prošao je u finale i tamo izgubio od Sinera. Na Rolan Garosu je izgubio od Đokovića u četvrtfinalu. Na Vimbldonu je ispao u prvom kolu od Artura Rinderkneša, a na US openu je u trećem kolu izgubio od Feliksa Ožea-Alijasima. Osvojio je samo jednu titulu i to u Minhenu. Kao opravdanje za sve istakao je da je igrao u bolovima i da ga muči povreda.

"Ako Novaku zdravlje dozvoli..."

Ukrajinski teniser imao je samo riječi hvale kada je pričao o načinu na koji Novak igra i šta ga motiviše.

"Da li ga dugovječnost motiviše? Mislim da je to unikatna priča. Govori o tome kako vodi brigu o svom tijelu, kako trenira, vježba, kako se hrani, sve to mu daje fleksibilnost i sa 38 godina. Jedino pitanje je da li će mu tijelo to dozvoliti. Novak je oduvijek igrao defanzivan tenis, razmišlja na način 'Neću napraviti grešku, možda nekoliko neiznuđenih po meču, a ako ti imaš 40 vinera, samo naprijed, ali ako uz to imaš 48 neiznuđenih grešaka, onda ću da te dobijem'. Zato je njemu bilo psihološki lakše da se bori."

Izvor: PressFocus / Sipa Press / Profimedia

Ubijeđen je da Srbin može da uzme grend slem trofej, ako se ispuni jedan bitan uslov.

"Došla je nova generacija, drugačija od one na koju je Novak navikao. Vidjećemo da li je našao motivaciju da igra još godinu ili dvije, da li će se adaptirati na nove igrače. Ako mu zdravlje dozvoli, ima šansu da osvoji novi grend slem trofej", zaključio je Stakhovski.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)

