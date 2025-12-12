Šta se dogodilo sa Rafaelom Nadalom? Misteriozna bolest, loša sreća, a sada i operacija

Španac Rafael Nadal imao je blistavu karijeru, šta bi bilo da se nije suočio sa pregršt pehova?

Nekada najbolji teniser svijeta i osvajač 22 grend slem titule Rafael Nadal podvrgnut je operaciji zgloba desne šake. U pitanju je hronični problem koji je imao godinama i ko zna da li bi karijeru okončao 2024. godine da nije morao da trpi bolove.

Kako je naveo njegov medicinski tim, Nadal je operisan zbog teškog osteoartritisa u trapeziometakarpalnom zglobu desne šake, a to je samo jedna u nizu povreda sa kojima se suočavao Rafa. Imao je povredu lakta, hronični problem sa stopalom, povrede su se nizale, a onda su se stvari pogoršavale od 2021. godine. Uspio je da se vrati 2022, tokom 2023. se mučio na terenu, da bi naredne bio primoran da se penzioniše. Propustio je više turnira od najvećih rivala Rodžera Federera i Novaka Đokovića i karijeru završio sa ukupno 92 titule, od čega su 22 sa najvećih turnira. Dva puta je osvajao zlatnu medalju na Olimpijskim igrama i osvojio pet grend slemova.

Oglasio se i nasmijao fanove

Španac se oglasio šaljivom porukom poslije operacije i poručio fanovima da je sve u najboljem redu "Izgleda da neću moći da igram na Australijan openu 2026. Morao sam na operaciju ruke zbog problema sa kojim sam se dugo borio, ali se nadam da ću uskoro biti dobro!", napisao je Nadal na društvennim mrežama.

Koje povrede je imao Nadal?

Već na startu karijere imao je poteškoća, a prvi Rolan Garos je propustio 2003. godine zbog povrede lijevog ramena. Naredni peh ga je zadesio pred Olimpijske igre 2004. godine kada je povrijedio šaku. Sada već davne 2005. je počeo problem sa lijevim stopalom koje ga je mučilo praktično dvije decenije. Tu nije bio kraj mukama, Nadal je imao i "skakačko koljeno", što je jako nezgodna povreda koja ga je mučila nekoliko godina.

Na Australijan Openu 2010. je pokidao tetivu kvadricepsa, dok je 2011. pokidao mišić zadnje lože, da bi zbog povrede tetive lijevog koljena pauzirao čak sedam mjeseci. Uslijedili su razni problemi sa mišćima, kukovima i na kraju je bilo jasno da njegovo tijelo više ne može da izdrži.

Misteriozna bolest

Nadal je godinama imao problem sa lijevim stopalom, a zapravo za njegovu situaciju nije bilo rješenja. Spekulisalo se da ima Miler-Vajsov sindrom koji dovodi do nekroze jedne kosti u stopalu, ali ta dijagnoza nikada nije potvrđena. On je rekordni 14. Rolan Garos 2022. godine osvojio sa umrtvljenim živcem u stopalu lijeve noge.

Na putu do te titule pobijedio je Novaka Đokovića u četvrtfinalu na "Filipu Šatrijeu" sa 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4), da bi se kasnije ispostavilo da je podvrgnut rizičnom tretmanu. To mu je bio i posljednji turnir koji je osvojio u karijeri, a konačno zbogom tenisu rekao je u novembru 2024. godine. Na svečanoj ceremoniji ove godine još jednom ga je pozdravila publika na Rolan Garosu, na mjestu gdje je postao besmrtan.

