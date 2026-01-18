logo
Oglasio se Markinjosov agent: Evo šta je rekao o ponudi Crvene zvezde od pet miliona evra

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Posljednje informacije o potencijalnom dolasku Markinjosa u Crvenu zvezdu.

Oglasio se Markinjosov agent: Evo šta je rekao o ponudi Crvene zvezde od pet miliona evra Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda ponudila je pet miliona evra za Markinjosa iz Spartaka i nada se da će to biti dovoljno da ga Rusi puste u Beograd. U pitanju je igrač za koga je Dejan Stanković po dolasku u Zvezdu rekao da je možda "preveliki zalogaj" u ovom trenutku, međutim odlučili su na stadionu "Rajko Mitić" da probiju granice i provjere da li bi Spartak bio voljan da pusti sjajnog fudbalera.

Za sada je posao još daleko. Oglasio se Markinjosov agent koji je istakao da Crvena zvezda nije poslala pomenutu ponudu, makar zvanično: "Zvezda je zainteresovana za Markinjosa, ali još nije bilo zvaničnih ponuda", rekao je agent za "Meč TV".

Prema drugim informacijama iz Rusije, nema logike da Spartak pusti Markinjosa, dok sa druge strane stižu vijesti da bi mogli za nešto više novca - oko osam miliona evra. Pitanje je da li će Zvezda ići do te sume, s obzirom na to da je zimski prelazni rok i da nije planirala da prodaje svoje igrače do ljeta.

Za sada je Crvena zvezda ove zime dovela već Džeja Enema iz OFK Beograda, na pozajmicu, dok je kupila Daglasa Ovusua za 2,5 miliona evra iz Radnika, što je najveći "domaći" transfer.

Markinjos (26) je inače lijevo krilo koje je Stanković trenirao u Ferencvarošu, a onda ga je doveo u Spartak za pet miliona evra. Odigrao je 20 utakmica ove sezone za klub iz Moskve i zabilježio je pet golova i tri asistencije. Ranije je igrao inače još u rodnom Brazilu i u Bugarskoj.

