Najplaćeniji na svijetu je sa Cetinja: Poslije Karabatića, opet je najskuplji rukometaš svijeta sa ovih prostora

Vladan Lipovina je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 2.400.000 evra u Kuvajtu i postao je najplaćeniji na svijetu.

Izvor: Axel Kammerer / imago sportfotodienst / Profimedia

Završilo se Evropsko prvenstvo u rukometu na kome su se Danci popeli na tron, Nijemci su bili drugi, a Hrvatska je završila kao trećeplasirana. Matijas Gidsel je pomjerio granice sporta, ali to ne znači da je ovaj sjajni sportista milioner.

Za razliku od fudbala, košarke ili tenisa, još uvijek su primanja u rukometu mnogo manja, a recimo Matijas Gidsel u Fihseu iz Berlina ima platu od 50.000 evra mjesečno. Zapravo je sa odlaskom Mikela Hansena i Nikole Karabatića smanjen budžet za najveće zvijezde rukometa, a trenutno je najplaćeniji rukometaš svijeta sa ovih prostora.

To je dugogodišnji reprezentativac Crne Gore Vladan Lipovina. Dok su Karabatić i Hansen znali da dođu i do ugovora vrijednih 2.000.000 evra godišnje sada bivši bek Magdeburga odlaskom u Kuvajtu dobija 800.000 evra neto po sezoni.

Iskusni desni bek sa Cetinja osvojio je 2023. godine Ligu šampiona sa Magdeburgom i tada se preselio na istok. Igrao je za Lovćen, Kuenku, Metalurg, Veclar, Al Nasr, Hitenberg, Rajn-Nekar Leven, Balingen prije odlaska u Kadisiju, Al Arabi i sada Kuvajt SC gdje je postao najplaćeniji na svijetu.

Ko je iza njega?

Norvežanin Sander Sagosen, koji je nastavio da juri rekorde Hansena i Karabatića, u Kolštadu dobija oko 1.500.000 evra bruto, ali zbog poreza u Norveškoj više od pola plate mu ide na porez, Dika Mem je na oko 1.000.000.000 evra bruto u Barsi, što je približno isto kao i Matijas Gidsel i Andi Volf.