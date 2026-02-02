logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najplaćeniji na svijetu je sa Cetinja: Poslije Karabatića, opet je najskuplji rukometaš svijeta sa ovih prostora

Najplaćeniji na svijetu je sa Cetinja: Poslije Karabatića, opet je najskuplji rukometaš svijeta sa ovih prostora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vladan Lipovina je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 2.400.000 evra u Kuvajtu i postao je najplaćeniji na svijetu.

Vladan Lipovina najplaćeniji rukometaš na svijetu Izvor: Axel Kammerer / imago sportfotodienst / Profimedia

Završilo se Evropsko prvenstvo u rukometu na kome su se Danci popeli na tron, Nijemci su bili drugi, a Hrvatska je završila kao trećeplasirana. Matijas Gidsel je pomjerio granice sporta, ali to ne znači da je ovaj sjajni sportista milioner. 

Za razliku od fudbala, košarke ili tenisa, još uvijek su primanja u rukometu mnogo manja, a recimo Matijas Gidsel u Fihseu iz Berlina ima platu od 50.000 evra mjesečno. Zapravo je sa odlaskom Mikela Hansena i Nikole Karabatića smanjen budžet za najveće zvijezde rukometa, a trenutno je najplaćeniji rukometaš svijeta sa ovih prostora.

To je dugogodišnji reprezentativac Crne Gore Vladan Lipovina. Dok su Karabatić i Hansen znali da dođu i do ugovora vrijednih 2.000.000 evra godišnje sada bivši bek Magdeburga odlaskom u Kuvajtu dobija 800.000 evra neto po sezoni.

Iskusni desni bek sa Cetinja osvojio je 2023. godine Ligu šampiona sa Magdeburgom i tada se preselio na istok. Igrao je za Lovćen, Kuenku, Metalurg, Veclar, Al Nasr, Hitenberg, Rajn-Nekar Leven, Balingen prije odlaska u Kadisiju, Al Arabi i sada Kuvajt SC gdje je postao najplaćeniji na svijetu.

Ko je iza njega?

Norvežanin Sander Sagosen, koji je nastavio da juri rekorde Hansena i Karabatića, u Kolštadu dobija oko 1.500.000 evra bruto, ali zbog poreza u Norveškoj više od pola plate mu ide na porez, Dika Mem je na oko 1.000.000.000 evra bruto u Barsi, što je približno isto kao i Matijas Gidsel i Andi Volf.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC