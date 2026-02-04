"To je kao nacistička Njemačka 1941. godine": Ukrajinka nije htjela da pruži protivnici, pa bjesnila

Oleksandra Olinikina objasnila zašto neće da se rukuje ni sa Anom Bondar iz Mađarske.

Izvor: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina nedavno nije htela da se rukuje sa Anom Bondar, međutim u pitanju je teniserka koja nema nikakve veze sa Rusijom i Belorusijom - s čijim se državljankama ona inače ne rukuje na turnirima. Ana Bondar je iz Mađarske i bila je iznenađenja reakcijom Olinikije koja je htjela da je ponizi na turniru u Rumuniji.

Nakon pobjede 6:4, 6:4 u Klužu, Olinikova nije htjela da se rukuje jer je Mađarica učestvovala na egzibicionom turniru u Rusiji 2022. godine. U pitanju je turnir na kome je Bondarova nastupila u trenutku kada je počeo sukob u Ukrajini, a ATP I WTA suspendovali sve turnire i sve ruske i bjeloruske igrače. Sankt Peterburg je ipak uspio da organizuje turnir i malo je bilo onih van Rusije koji su učestvovali - i svi su na "crnoj listi" kod Olinikine.

"Bondar je u decembru 2022. učestvovala na turniru u Rusiji, otvoreno ignorišući međunarodne sankcije i ograničenja protiv države agresora", rekla je Olinikina istakavši da je turnir finansirao Gazprom koji je nazvala "jednim od ključnih finansijskih stubova ruske ratne mašinerije".

"Rusija te iste resurse koristi za ubijanje i sakaćenje ukrajinskih žena i djece, za uništavanje naših roditelja, braće i muževa", poručila je ona.

"Kao nacistička Njemačka 1941. godine"

Nastavila je Oleksandra Olinikina da napada Bondarovu i objasnila je zašto se s njom neće rukovati ni ubuduće:

"Putovati u Rusiju u decembru 2022, igrati tenis i prihvatiti novac koji je dao Gazprom, moralno je ekvivalentno nastupu u nacističkoj Njemačkoj 1941. godine i plaćanju nakitom oduzetim od Jevreja ubijenih u logorima smrti Aušvic i Treblinka. Isto zlo - samo 80 godina kasnije. Moja odluka tiče se ljudskog dostojanstva i temeljnih ljudskih vrijednosti, koje teniska zajednica širom svijeta ne smije da ignoriše. Zato ne mogu da se natjeram da se fotografišem ili rukujem sa nekim ko je primio novac iz izvora koji su direktno povezani sa ratom protiv moje zemlje", dodala je.

Govorila i protiv Sabalenke

Oleksandra Olinikina je izgubila na Australijan openu u prvom kolu od Medison Kiz (7:6, 6:1), a potom se na konferenciji za medije pojavila u majici podrške svom narodu u Ukrajini. Takođe, tokom turnira napala je Sabalenku, Medvedeva, Šnajder i druge tenisere i teniserke iz Bjelorusije i Rusije.

"Pričam na primjer o prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki. Znate li da je potpisala listu podrške za predsjednika Lukašenka 2020. godine? I to dok su bili protesti u Bjelorusiji i krv na ulicama zbog toga, rekla je da je Lukašenko njen predsjednik. Onda imate ruske tenisere, recimo Dijana Šnajder koju je Putin hvalio i koja je rekla da bi joj bila čast da primi nagradu od njenog predsjednika, to su njene riječi direktno. Onda ste imali turnir u Sankt Peterburgu koji je bio pljuvanje u lice svima, učestvovao je i Danil Medvedev i mnogi drugi. U isto vrijeme sam se ja budila sa eksplozijama oko mene. Da li mislite da je to normalno? Ja ne mislim", zaključila je Olinikina.

