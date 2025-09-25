Počinje haos škorpionskog Mjeseca i Marsa: Samo 3 znaka horoskopa imaće sreće u ljubavi

Ruska astrološkinja Natalija Gorelkina otkrila je koja tri znaka horoskopa će osjetiti nalet sreće u ljubavi 25. septembra 2025. godine.

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Rastući Mjesec danas je u vatrenom spoju sa Marsom u znaku strasti, tajni i nesalomive moći - u Škorpiji. Ova kombinacija je eksplozivna. Donosi nekontrolisane želje, oštre riječi i borbu za dominaciju. Za većinu je ovo dan kada je bolje držati jezik za zubima i biti na oprezu.

Ipak, za tri znaka horoskopa ova energija doneće savršenu harmoniju u ljubavi i razumijevanje. Dok drugi budu gasili požare, oni će uživati u zracima sreće.

RAK

Vaš dan potpune emotivne moći. Za vas je Mjesec prirodni zaštitnik. A Mars vam daje hrabrost i odlučnost u ljubavi i kreativnosti.

Šta vas danas čeka?

Zaboravite na stidljivost. Danas zračite tolikom magnetskom sigurnošću i emotivnom dubinom, da partner neće moći da skrene pogled s vas. Ovo je dan strastvenih izjava, romantičnih gestova koji pogađaju pravo u srce i kreativnih proboja.

Ako ste u vezi, očekujte veče koje će vas spojiti na novom nivou. Ako ste u potrazi za partnerom, vaša strast će privući nekoga ko traži istinsku vezu.

DJEVICA

Umjetnost intelektualnog zavođenja. Dok drugi podliježu emocijama, vaš glavni adut je oštar um. Mjesec i Mars u Škorpiji podstiču komunikaciju, analizu i fokus na detalje. Za vas je strast, prije svega, intelektualna napetost.

Šta vas danas čeka?

Vaša sposobnost da vodite dubok i pronicljiv razgovor danas će biti najjači afrodizijak. Na poslovnim pregovorima moći ćete da razotkrijete skrivene motive i zaključite sjajan dogovor.

U ljubavi, jedan sadržajan razgovor uz šolju kafe biće intimniji od bilo kog izlaska. Riješićete staru dilemu u vezi tako što ćete doprijeti do same suštine, a to će probuditi novo povjerenje i strast. Vaša prednost danas je u tome što misao pretvarate u najintimniji čin.

RIBE

Dubina koja se pretvara u jedinstvo duša. Mjesec u vodenoj Škorpiji prepoznaje u vama srodnu dušu. On aktivira vaše poglede na svijet, želju za putovanjima i višim istinama. Mars vam daje snagu da otvoreno govorite o najskrivenijim osjećanjima.

Šta vas danas čeka?

Danas vas očekuje susret na nivou duše. Ne radi se o prolaznom flertu, već o razgovoru nakon kojeg će vam svijet izgledati drugačije. Vi i partner (ili nova osoba) govorićete o smislu života, snovima i strahovima, dobićete potpuno razumijevanje. Ovo je energija za planiranje putovanja koje će promijeniti oboje ili za zajednički duhovni rast.

Vaša sreća danas leži u tome što u drugome vidite sopstvenu dubinu.

Dok škorpionski Mjesec i Mars donose haos drugim znacima, za vas, Rakove, Djevice i Ribe, oni postaju graditelji savršenih odnosa. Jednima kroz emocije, drugima kroz dušu, trećima kroz intelekt. Iskoristite ovaj dan da jasno iskažete svoje želje i dobijete ono što vam s pravom pripada. Za ostale, ovo je lekcija da se i najmoćnija energija može usmjeriti u konstruktivnom pravcu.

(MONDO)