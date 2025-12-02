Dnevni horoskop za 2. decembar 2025: Bik se prepušta flertu, Vaga pravi plan za karijeru...

Pročitajte dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine kaže da vam emocije rade jače nego inače, pa vam prija malo povlačenja i tišine. Ako ste u vezi, razgovor u četiri oka rešava ono što vas muči. Slobodni Ovnovi razmišljaju o nekome iz prošlosti. Fokus na poslu opada, pa izbjegnite rasprave. Osjetljiv želudac traži blažu hranu i manje kafe.

BIK

Telefon vam ne prestaje da zvoni, a obaveze iskaču jedna za drugom. Popodne stiže lijepa vijest koju ste priželjkivali. U ljubavi prija izlazak ili druženje, dok slobodni Bikovi lako ulaze u flert. Finansije stabilne, ali ne kupujte ništa pod pritiskom. Bol u vratu i ramenima popušta uz laganu šetnju.

BLIZANCI

Treba vam mir da se saberete, pa izbjegavate gužvu. Veče donosi lijep gest ili sitnu kupovinu koja popravlja raspoloženje. U vezi se sve smiruje uz zajedničku rutinu, dok slobodni Blizanci privlače pažnju spontanim šarmom. Stomak je osjetljiv, pazite na nagle promjene u ishrani.

RAK

Motivacija vam raste i završavate ono što ste odlagali. U vezi ste nežniji nego inače, a partner to primjećuje. Slobodni Rakovi lako ulaze u prijatan razgovor sa osobom koja im prija. Na poslu ste efikasni i primjećuju vaš trud. Leđa su osetljiva, izbjegnite nagla savijanja.

LAV

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine kaže da tražite tišinu i svoje vrijeme, ali emotivno ostajete otvoreni prema voljenima. U vezi vlada nježnost, a slobodni Lavovi primećuju suptilne signale simpatije. Posao ide rutinski, samo se držite rokova. Noge i cirkulacija su osjetljiviji, prija vam kratka šetnja.

DJEVICA

Ulazite u nove priče i ideje koje vas izvlače iz rutine. U ljubavi vam prijaju pametni razgovori, a slobodne Djevice mogu sresti zanimljivu osobu onlajn. Poslovno napreduju sve kreativne inicijative. Povremena nervoza utiče na san, prija vam topla kupka.

VAGA

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine kaže da razmišljate o karijeri i planovima koje želite da pomerite sa mrtve tačke. U vezi se vode ozbiljniji razgovori, dok slobodne Vage mogu upoznati nekoga kroz posao. Finansije stabilne. Kičma i zglobovi zahtjevaju malo više pažnje, rastezanje pomaže.

ŠKORPIJA

Danas ste povučeni, ali vam prija da završite svoje obaveze bez pritiska. U vezi partner želi više pažnje i može da se uvredi zbog sitnice. Slobodne Škorpije razmišljaju o nekoj zabranjenoj poruci. Na poslu sve drži ritam. Pazite na prejedanje i kasne obroke.

STRIJELAC

Planovi se mijenjaju u posljednjem trenutku, ali vam to čak i prija. U ljubavi rastu strasti, pa lako dolazi do kratkih rasprava. Slobodni Strijelčevi ulaze u flert koji im podiže raspoloženje. Posao ide brže nego što ste očekivali. Disanje i sinusi osjetljiviji su na promjenu vremena.

JARAC

Fokusirani ste i završavate sve precizno, pa ostavljate odličan utisak. U vezi partner djeluje ljubomorno zbog neke vaše obaveze. Slobodni Jarčevi razmišljaju da se jave jednoj osobi. Finansije mirne. Kičma i donji dio leđa traže malo odmora.

VODOLIJA

U glavi vam je sto ideja, pa vam dan prolazi brzo. U ljubavi neko može da pogrešno shvati vašu distancu. Slobodne Vodolije hvata nostalgia za bivšom simpatijom. Na poslu stiže dodatni zadatak koji uspjevate da završite. Oči i umor od ekrana jače se osjećaju.

RIBE

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine kaže da su vam osjećanja pojačana, pa vas sve dotiče. U vezi se vraća toplina, ali treba da izbjegnete preteranu dramatiku. Slobodne Ribe privlače pažnju svojom nježnošću. Posao miran. Želudac i probava su osjetljiviji, prija vam lagana hrana i topli napici.