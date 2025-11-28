Dnevni horoskop za 28. novembar 2025: Ovnovi razmišljaju o bivšim ljubavima, Rakovi u svađi s bližnjima

Pročitajte dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine kaže da neočekivana poruka od nekoga iz prošlosti može da vas navede da preispitate stare odluke. Partner danas očekuje konkretne akcije, pa sitne nesuglasice mogu lako da eskaliraju u svađu. Slobodni razmišljaju o bivšem, ili će se upustiti u površni flert. Ne očekujte da sve bude romantično. Pazite na spavanje, potreban vam je odmor.

BIK

Neočekivani prijedlozi bi mogli da vam olakšaju svakodnevne zadatke, ali finansije zahtijevaju da držite oči otvorene. U ljubavi, kompromis je ključ. Partner je tvrdoglav, a slobodni će uživati u kratkim avanturama ili mislima o prošlosti. Neka vam obroci budu manji, izbjegavajte nepoznatu hranu i povremeno prošetajte ili razgibajte tijelo.

BLIZANCI

Neočekivani pozivi mogli bi da vas izbace iz ritma. Privatni odnosi danas zahtijevaju strpljenje, partner ili prijatelj će izbjegavati direktne odgovore. Slobodni osjećaju unutrašnji nemir, neki će flertovati, drugi razmišljati o bivšima. Danas izbjegavajte multitasking, pravi vam konfuziju.

RAK

Danas preispitujete prethodne odluke i možete naići na nesporazume sa voljenima. Manji sukobi mogu brzo da eskaliraju, pa razgovor odmah rješava problem. Slobodni osjećaju nostalgiju ili traže kratke emocionalne avanture. Odmor, šetnja i topli tuš smanjuju napetost.

LAV

Dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine kaže da ćete imati manje neočekivane finansijske dobitke, fokusirajte se na mudro upravljanje. Partner danas može biti udaljen ili zaokupljen, pa izbjegavajte insistiranje na zajedničkim planovima. Slobodni flertuju ili ih čeka odbijanje. Pazite na leđa, pravite pauze i izbjegavajte prejedanje uveče.

DJEVICA

Danas imajte na umu da promjene planova ne moraju da budu problem, iskoristite priliku da završite manje zadatke. Neslaganja sa partnerom mogu da nastanu zbog sitnica, pa budite strpljivi. Slobodni isprobavaju kratke avanture. Napravite pauzu od ekrana, izbjegavajte kofein posle ručka.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine kaže da neočekivani prijedlozi kolega ili partnera zahtijevaju da sagledate širu sliku, imaćete koristi od njih iako to ne vidite odmah. Savjet zvijezda je da budete fleksibilniji u ljubavi, manji neuspjeh ne treba da vas uznemiri. Koža je osjetljiva.

ŠKORPIJA

Danas detaljno provjeravajte pravna ili službena pitanja. Nesporazumi sa partnerom mogu dovesti do napetosti, izbjegavajte da ga optužujete, otvoren razgovor je rješenje. Slobodni su skloni intrigama i flertovima. Kontrolišite krvni pritisak, pomažu kratke vježbe disanja.

STRIJELAC

Moguća su putovanja ili novi izazovi. Danas partner ili prijatelj moraju da dijele vašu energiju, inače ste spremni na haos! Slobodni su raspoloženi za eksperimentisanje, ali očekujte da na kraju možete da se razočarate. Pazite na zglobove, izbjegavajte prenaprezanje.

JARAC

Obavezno provjerite "sitna slova" u ugovorima ili dokumentima koji se tiču nekretnina ili nekih dugoročnih projekata. Ukoliko ste u vezi ili braku, partner želi stabilnost, razgovarajte bez pritiska. Slobodni uživaju u bezbrižnosti, nije im ni do flerta. Manji, redovni obroci i kratke pauze za razgibavanje se preporučuju.

VODOLIJA

Neočekivani kontakti mogu vam biti od velike koristi. U ljubavi, eksperimentisanje može da izazove neslaganja ako partner nije zainteresovan. Slobodni će biti radoznali, ali ne nužno srećni. Tijelo zahtijeva više fizičke aktivnosti, kratke šetnje vam prijaju.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. novembar 2025. godine kaže da ćete biti vrlo ispunjeni ukoliko pomognete voljenim osobama, ali važno je i da postavite granice. Partner je distanciran, a slobodni u potrazi za strašću i kratkim avanturama. Ojačajte imunitet toplim napicima i vitaminima.