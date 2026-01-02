Veliki godišnji horoskop za Vagu: Slavićete ogromne poslovne uspjehe u 2026. i to uz ljubavni rolerkoster

Pročitajte godišnji horoskop za Vagu za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Izvor: Shutterstock

Pročitajte godišnji horoskop za Vagu i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Vagu će 2026. godina biti veoma povoljna, ali horoskop posebno naglašava uspjeh u poslu. Ljubavni život biće promjenljiv, sa prilikama za jačanje veza u prvom i posljednjem dijelu godine, piše astrosage.com. Zdravlje ostaje stabilno uz pažnju i disciplinu.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Vagu u 2026!

Godišnji horoskop za Vagu za posao u 2026. godini

Godišnji horoskop za 2026. kaže da će godina biti veoma povoljna kada je posao u pitanju. Ipak, položaj Saturna u šestoj kući ukazuje da ćete možda morati više da se trudite na radnom mjestu. Ako se ne budete libili napornog rada, moći ćete da ojačate svoj uticaj i postignete dobre rezultate. Takođe, poštovanje i ugled u očima kolega će rasti, a nadređeni će vas pohvaliti i vaš način rada može da postane primjer drugima.

Gospodar šeste kuće, Jupiter, boraviće od početka godine do 2. juna u vašoj kući sreće, što je veoma povoljan položaj! Ovaj period može da bude od pomoći onima koji žele da promijene posao ili dobiju transfer, ali od 2. juna do 31. oktobra može da bude potrebno dodatno angažovanje i poštovanje savjeta nadređenih, jer samostalni rad može da izazove nezadovoljstvo. Nakon 31. oktobra, Jupiter ponovo ulazi u povoljan položaj i donosi pozitivne rezultate, a godina u cjelini obećava uspjeh, priznanje i mogućnost premještaja na željeno radno mjesto.

Godišnji horoskop za Vagu za ljubav u 2026. godini

Ljubavni život će u 2026. biti promjenljiv i ponekad slabiji od prosjeka. Prvi dio godine, do 2. juna, donosi povoljan uticaj Jupitera koji može pomoći da se nesporazumi razriješe i veza učvrsti, ali u periodu od juna do kraja oktobra moguće su poteškoće zbog nepovoljnih planeta koje mogu da izazovu nesporazume i sitne konflikte.

Nakon 31. oktobra, Jupiter ponovo ulazi u povoljan položaj i pruža priliku za mudro poboljšanje odnosa. Generalno, ljubavni život u 2026. može da ima uspone i padove, pa je važno da budete strpljivi, izbjegavate nesporazume i negujete iskrenost kako bi veza ostala stabilna i harmonična.

Godišnji horoskop za Vagu za zdravlje u 2026. godini

Godišnji horoskop za 2026. predviđa da će zdravlje biti bolje od prosjeka, uz povoljan uticaj Venere većinu godine. Prvi dio godine, posebno do 2. juna, donosi stabilno stanje, ali osobe sa problemima sa stomakom ili mozgom treba da budu oprezne, dok period od juna do kraja oktobra zahtijeva dodatnu pažnju, naročito kod problema sa koljenima, stomakom ili donjim dijelom leđa.

U preostalom dijelu godine, položaj Jupitera i Saturna pruža podršku zdravlju, a nakon 31. oktobra situacija se postepeno poboljšava. Povremeni izazovi mogu da se jave zbog retrogradnog kretanja Venere ili nepovoljnih tranzita, ali uz disciplinu, oprez i brigu o sebi, većina problema biće mirna i zdravlje će ostati stabilno.

(Mondo.rs)