Šta nam donosi pun Mjesec u Raku? Počinje sljedećeg vikenda, a najviše će se odraziti na osjećanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pun Mjesec u Raku počinje 3. januara 2026, evo kako će uticati na svaki znak horoskopa!

šta donosi svakom znaku pun mjesec u raku Izvor: Shutterstock/PeachShutterStock

Prvi pun Mjesec u Novoj godini dogodiće se 3. januara 2026. godine.

Pun Mesec u Raku, koji počinje 3. januara 2026. godine, podstiče svaki znak horoskopa da pronađe bezbjednu luku, da se "ušuška" sa najdražim ljudima i da prihvati i oprosti stvari u životu.

Pun Mjesec u Raku može nam donijeti i emotivne fluktuacije, i preterano razmišljanje. Bez obzira na to koji ste znak horoskopa, znajte da je moguće da ćete provesti mnogo vremena "unutar sebe", da ćete promišljati, vagati i biti neodlučni.

Izvor: fizkes/Shutterstock

Astrolozi savjetuju da tokom punog Mjeseca u Raku budemo nježni i puni saosjećanja, prije svega, prema sebi. Da se prisjetimo uspona i padova, da budemo svjesni kosmičkih plima koje nas nose, da ništa sebi ne zamjeramo niti preozbiljno shvatamo.

Najtananija osjećanja, koja je ponekad najteže priznati, biće nam veći izazov nego inače tokom punog Mjeseca u Raku. Potrebno je da imamo u vidu da on utiče na svakoga od nas, i da svaka osoba u našoj okolini tokom punog Mjeseca u Raku nosi svoj nevidljivi teret.

Odličan je period da otkrijete i podijelite svoja osjećanja, ali samo sa ljudima koje volite i vjerujete im. 

Izvor: Freepik/Gpointstudio

Ukoliko neke odnose u životu trenutno stavljate pod znak pitanja, bolje je da ih tokom ovog astrološkog perioda stavite i na distancu.

Pun Mjesec u Raku, takođe, vraća nas u krug porodice, među najmilije, drage prijatelje... Bezbjednost i povjerenje biće kao topli zagrljaj tokom ovog perioda. Dozvolite sebi trenutke predaha, aktivnog slušanja i razumevanja drugih, i tehnika koje vam donose mir, harmoniju i fokus.

Izvor: Freepik/senivpetro

Osim emocija, tokom punog Mjeseca u Raku, svaki znak horoskopa biće i pod velikim uticajem ambicije i želje za uspjehom. Ali treba biti na oprezu, period pijre njega zahtijevaće mnogo naše energije, i neće je svako imati za velike i važne korake do sredine januara. Ponekad je bolje sačekati i mirnog srca i uma donijeti važnu odluku.

(MONDO)

