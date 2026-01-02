Veliki godišnji horoskop za Strijelca: Ne propustite šanse u 2026, zvijezde vas favorizuju u poslu i ljubavi

Pročitajte godišnji horoskop za Strijelca za 2026. i saznajte šta vas očekuje kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Izvor: Shutterstock

Pročitajte godišnji horoskop za Strijelca i saznajte šta vam 2026. godina donosi kada su u pitanju ljubav, zdravlje i posao!

Za Strijelca će 2026. godina biti veoma dobra, ali horoskop donosi šanse za napredovanje. Ljubavni život biće stabilan i harmoničan, posebno u prvoj polovini godine, piše astrosage.com. Zdravlje će tražiti dodatnu pažnju, naročito od juna do oktobra.

Pročitajte detaljni godišnji horoskop za Strijelca u 2026!

Godišnji horoskop za Strijelca za posao u 2026. godini

Merkur, gospodar vaše kuće karijere i Venera, gospodar šeste kuće, tokom većeg dijela 2026. godine imaće povoljan uticaj, što daje šansu za pozitivne rezultate. Ipak, položaji Saturna i Jupitera mogu da donesu prepreke, pa se očekuju mješoviti rezultati. Novi poslovi mogu da se pojave između 3. februara i 11. aprila, ali se savjetuje da ne mijenjate posao tada i da održavate dobre odnose sa kolegama, izbjegavajući porodične komplikacije koje mogu da utiču na rad.

Aspekti Saturna mogu da donesu ponovljene izazove, ali oni koji rade posvećeno, mogu da očekuju nagradu i sigurnost posla, pa čak i šansu za napredovanje. Sve u svemu, za povoljne rezultate u karijeri biće potreban trud i posvećenost, a 2026. možete da smatrate nešto boljom od prosječne u poslovnom smislu.

Godišnji horoskop za Strijelca za ljubav u 2026. godini

Ljubavni život će u 2026. biti bolji od prosječnog. Mars, gospodar vaše sedme kuće, neće biti posebno povoljan, što može da donese neočekivane rezultate, ali neće izazvati ozbiljne probleme. Jupiter će do 2. juna boraviti u sedmoj kući i pomoći u stvaranju harmonije u vezama, a ovaj period je naročito dobar za one koji razmišljaju o braku.

Od 2. juna do 31. oktobra Jupiter će biti u oslabljenom položaju, pa vrijeme za ljubav može biti prosječno, dok će period nakon 31. oktobra donijeti povoljan uticaj Jupitera na vašu petu kuću, što je srećno za ljubavni život. Ipak, između 2. avgusta i 12. novembra potrebno je biti oprezan, jer Mars i Jupiter neće pružati snažnu podršku, pa se savjetuje ozbiljnost, strpljenje i izbjegavanje rizika u emotivnim pitanjima.

Godišnji horoskop za Strijelca za zdravlje u 2026. godini

Prema godišnjem horoskopu za 2026. godinu, zdravlje će zahtijevati posebnu pažnju. Ako budete oprezni i brinuli o sebi, vaše zdravlje može da ostane stabilno i dobro, ali nemarnost može da dovede do problema. Uticaj Saturna iz četvrte kuće može da izazove umor, stres i druge fizičke ili mentalne tegobe, dok povoljan položaj Jupitera do 2. juna pomaže da se ublaže negativni efekti i očuva dobro stanje.

Od 2. juna do 31. oktobra Jupiter prelazi u osmu kuću, što nije povoljno za zdravlje, pa je važno redovno vježbati, praktikovati jogu i tehnike disanja kako biste ostali vitalni. Nakon 31. oktobra Jupiter ulazi u devetu kuću i ponovo pozitivno utiče na vaše zdravlje, iako će Saturn i dalje imati svoj uticaj. Ukupno, pažnja i briga o sebi ključni su za dobru kondiciju tokom cijele 2026. godine.

